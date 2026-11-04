12 साल पुरानी कंपनी को IPO के लिए मिली मंजूरी, नए साल में लिस्टिंग का प्लान
मुख्य बातें
- प्रमुख फिनटेक कंपनियों में शामिल Razorpay को शेयर बाजार में लिस्टिंग की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है
- बता दें कि रेजरपे Y कॉम्बिनेटर और पीक XV समर्थित फिनटेक यूनिकॉर्न है
Razorpay IPO News: आईपीओ मार्केट में एक और फिनटेक कंपनी की एंट्री होने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिजिटल पेमेंट कंपनी रेजरपे (Razorpay) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अपने प्रस्तावित 5000-6000 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है। बता दें कि रेजरपे Y कॉम्बिनेटर और पीक XV समर्थित फिनटेक यूनिकॉर्न है।
कब तक लिस्टिंग की उम्मीद?
मनीकंट्रोल की एक खबर में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि यह कंपनी कैलेंडर वर्ष 2027 की पहली तिमाही तक 5 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर लिस्ट होने की योजना बना रही है। कंपनी ने इस प्रस्तावित पब्लिक इश्यू के लिए एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन और सिटी को बैंकर के रूप में नियुक्त किया है। बेंगलुरु की इस फिनटेक कंपनी ने जून के महीने में ही सेबी के पास गोपनीय तरीके से ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिए थे। दरअसल, सेबी के इस गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के तहत कंपनियां अपनी संवेदनशील व्यावसायिक और वित्तीय जानकारी को सार्वजनिक किए बिना ड्राफ्ट ऑफर दस्तावेज जमा कर सकती हैं।
2014 में बनी थी कंपनी
साल 2014 में IIT रुड़की के पूर्व छात्र हर्षिल माथुर और शशांक कुमार द्वारा बनाई गई रेजरपे भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में से एक है। यह कंपनी व्यवसायों के लिए पेमेंट प्रोसेसिंग और बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी के निवेशकों में GIC, पीक XV पार्टनर्स और टाइगर ग्लोबल शामिल हैं। इसके प्रतिस्पर्धियों में प्रोसस समर्थित पे-यू (PayU), कैशफ्री पेमेंट्स, पाइन लैब्स, फोनपे (PhonePe) और पेटीएम (Paytm) जैसी कंपनियां शामिल हैं।
FY25 में 65% बढ़ा रेवेन्यू
रेजरपे के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 65 फीसदी बढ़कर 3,783 करोड़ रुपये पहुंच गया। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 2,296 करोड़ रुपये था। कंपनी के पेमेंट गेटवे कारोबार, RazorpayX और अंतरराष्ट्रीय कारोबार में विस्तार से रेवेन्यू को मजबूती मिली। इस दौरान कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़कर 1277 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 906 करोड़ रुपये था। हालांकि, FY25 में कंपनी को 1,209 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ।
बता दें कि कंपनी ने मई 2023 में अमेरिका से भारत में अपना मुख्यालय और पैरेंट कंपनी का स्ट्रक्चर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की थी। भारतीय शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी को इस फैसले की बड़ी वजह माना गया। बहरहाल, आईपीओ को लेकर कंपनी ने अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी IPO की अंतिम वैल्यूएशन, इश्यू का आकार और लिस्टिंग की तारीख के बारे में अपडेट देगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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