Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

19% लुढ़का इस बैंक का शेयर, ED से जुड़ी इस खबर का असर? 1 महीने में 34% गिरा भाव

Mar 16, 2026 05:46 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

शेयर बाजार में तेजी के बीच फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Fino Payments Bank Ltd) के शेयरों में आज भारी गिरावट दर्ज की है। कंपनी के शेयरों का भाव 19 प्रतिशत आज लुढ़क गया था। इस गिरावट के पीछे की वजह ईडी को मिली जांच की सिफारिश है।

19% लुढ़का इस बैंक का शेयर, ED से जुड़ी इस खबर का असर? 1 महीने में 34% गिरा भाव

शेयर बाजार में तेजी के बीच फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Fino Payments Bank Ltd) के शेयरों में आज भारी गिरावट दर्ज की है। कंपनी के शेयरों का भाव 19 प्रतिशत आज लुढ़क गया था। इस गिरावट के पीछे की वजह ईडी को मिली जांच की सिफारिश है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है मामला?

रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने प्रवर्तन निदेशालाय से जांच की सिफारिश की है। बैंक से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग लेन-देन की जांच के लिए यह सिफारिश की गई है। हालांकि, इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

ये भी पढ़ें:शार्ट टर्म में शेयर बाजार के 5% गिरने की पूरी संभावना! टारगेट में हुई कटौती

क्या कहा है Fino Payments Bank Ltd ने

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार फिनो पेमेंट्स बैंक ने कहा है कि इस मामले के संबंध में DGGI हैदराबाद के अलावा किसी अन्य अथॉरिटी द्वारा उसके खिलाफ फिलहाल कोई जांच नहीं चल रही है। बैंक ने साफ किया है कि DGGI की तरफ की जा रही जांच कुछ ऐसे प्रोग्राम मैनेजरों और व्यापारियों से जुड़ा है जो फिनो पेमेंट्स बैंक सहित अन्य कई बैंक से जुड़े हैं।

ये भी पढ़ें:19वीं बार डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट आज

कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली

बीएसई में आज सोमवार को फिनो पेमेंट्स लिमिटेड के शेयर 167.95 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 136 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। मार्केट के बंद होने के समय पर Fino Payments Bank Ltd के शेयरों का भाव बीएसई में 17 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 140.05 रुपये था।

ये भी पढ़ें:1 पर 3 शेयर बोनस देने जा रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते

पिछले एक महीने में Fino Payments Bank Ltd के शेयरों की कीमतों में 34 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में बैंक के शेयरों का भाव 37 प्रतिशत लुढ़क चुका है।

दो साल से Fino Payments Bank Ltd के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 51 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 32 प्रतिशत गिरा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,