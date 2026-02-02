डॉलर के मुकाबले 91 के पार रुपया, सरकार ने कहा- स्थिति पर हमारी नजर
आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने सोमवार को कहा कि सरकार और नियामक रुपये की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। बता दें कि रुपया अभी डॉलर के मुकाबले 91 रुपये के पार है।
डॉलर के मुकाबले भारतीया करेंसी रुपया की कमजोरी पर सरकार की नजर है। आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने सोमवार को कहा कि सरकार और नियामक रुपये की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। स्थिति असहज होने पर सरकार उचित कदम उठा सकती है। बता दें कि रुपया अभी डॉलर के मुकाबले 91 रुपये के पार है।
क्या कहा अनुराधा ठाकुर ने?
अनुराधा ठाकुर ने कहा- 90 से ऊपर (प्रति डॉलर) जाते ही हर कोई इस पर चर्चा करने लगता है। हम भी इस पर सावधानीपूर्वक नजर रखने लगते हैं। यह विदेशी मुद्रा के प्रवाह का सवाल है और हम इससे प्रभावित होते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रुपये के मूल्य में गिरावट आने पर निर्यात प्रतिस्पर्धा के मामले में इसका एक निश्चित लाभ भी मिलता है। ठाकुर ने कहा कि हम नियामकों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यदि स्थिति ज्यादा असहज होती है, तो हम देखेंगे कि इससे कैसे निपटना है।
आर्थिक समीक्षा में रुपया पर क्या कहा गया?
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, एक अप्रैल, 2025 से 22 जनवरी, 2026 के बीच रुपया करीब 6.5 प्रतिशत कमजोर हुआ है, जिससे यह इस अवधि के दौरान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक बन गया है। रुपये की गिरावट जापानी येन (5.5 प्रतिशत की गिरावट) के बराबर रही, लेकिन फिलिपीन की मुद्रा पेसो और इंडोनेशियाई मुद्रा रुपिया जैसे अन्य एशियाई देशों की मुद्राओं की तुलना में यह गिरावट अधिक रही।
अभी रुपया का स्तर
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे के सुधार के साथ 91.49 पर बंद हुआ। रुपये में यह बढ़त मुख्य रूप से कच्चे तेल की ऊंची कीमतों में आई गिरावट के कारण देखी गई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 92 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को बचाने के लिए पूरी मजबूती से सक्रिय नजर आया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.95 पर खुला। कारोबार के दौरान इसने 91.45 का उच्चस्तर और 91.95 का निचला स्तर छुआ। अंत में रुपया 91.49 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद स्तर के मुकाबले 44 पैसे की बढ़त है। इससे पहले शुक्रवार को रुपया 92.02 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था, जिसके बाद यह छह पैसे की मामूली बढ़त के साथ 91.93 पर बंद हुआ था।