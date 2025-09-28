Fineotex Chemical Ltd annoucned 4 share bonus 1 share dividend and stock split also announced 10 साल के बाद बोनस शेयर दे रही कंपनी, मिलेंगे 1 पर 4 शेयर, डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
Fineotex Chemical Ltd annoucned 4 share bonus 1 share dividend and stock split also announced

Bonus Share: 10 साल के बाद फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड (Fineotex Chemical Ltd) ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने शनिवार, 27 सितंबर को इसकी जानकारी सभी के साथ साझा की है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 01:35 PM
Bonus Share: 10 साल के बाद फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड (Fineotex Chemical Ltd) ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने शनिवार, 27 सितंबर को इसकी जानकारी सभी के साथ साझा की है। कंपनी की तरफ से डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान एक साथ किया गया है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इनके विषय में ...

1 शेयर पर होगा 40 प्रतिशत का फायदा

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि योग्य निवेशकों को 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 40 प्रतिशत का डिविडेंड दिया जाएगा। यानी हर एक शेयर पर निवेशकों को 0.80 प्रतिशत का फायदा होगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी 3 अक्टूबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है।

मिलेंगे 1 पर शेयर 4 फ्री

फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड ने 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 4 शेयर बोनस देने का ऐलान किया है। कंपनी ने 27 सितंबर को इसकी जानकारी शेयर बाजार के साथ साझा की थी। 10 साल पहले यानी 2015 में फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड ने बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी की तरफ से एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया गया था।

2 टुकड़ों में बंट रहा है शेयर

कंपनी ने शनिवार को ही दी जानकारी में कहा है कि शेयरों का बंटवारा होगा। कंपनी ने बताया है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के भी अभी तक फिनोटेक्स लिमिटेड ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।

17 अक्टूबर को कंपनी की ईजीएम है। उम्मीद की जा रही है कि इसी दिन बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान हो सकता है।

शेयर बाजार में कैसा रहा है बीता एक साल

बीते 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 11 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, एक साल के बाद कंपनी के शेयरों की कीमतों में 39 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

