1 पर 4 बोनस शेयर दे रही यह कंपनी, रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर, शेयर पर निवेशकों की नजर

1 पर 4 बोनस शेयर दे रही यह कंपनी, रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर, शेयर पर निवेशकों की नजर

संक्षेप: कंपनी ने सोमवार को कहा कि उसने 25 अक्टूबर को आयोजित कंपनी की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में दी गई मंजूरी के बाद, अपने स्टॉक विभाजन और बोनस इश्यू के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के लिए रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर, 2025 तय की है।

Mon, 27 Oct 2025 06:01 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Fineotex Chemical Bonus Share: फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। दरअसल, कंपनी ने सोमवार को कहा कि उसने 25 अक्टूबर को आयोजित कंपनी की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में दी गई मंजूरी के बाद, अपने स्टॉक विभाजन और बोनस इश्यू के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के लिए रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर, 2025 तय की है। इधर, कंपनी के शेयर आज एनएसई पर यह शेयर 0.9% की गिरावट के साथ ₹253.95 पर बंद हुआ।

कंपनी ने क्या कहा

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि शेयरधारकों ने ₹2 फेस वैल्यू वाले एक इक्विटी शेयर को ₹1 से ₹2 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों में उप-विभाजित करने को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने उप-विभाजन के बाद रखे गए प्रत्येक एक शेयर के बदले चार बोनस शेयर जारी करने को भी मंजूरी दी है। फाइनोटेक्स ने कहा कि यह निर्णय कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ाने, रिटेल भागीदारी बढ़ाने और शेयरधारकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए पुरस्कृत करने के प्रयासों के अनुरूप है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 16 सितंबर, 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार, बोनस शेयरों के आवंटन की अनुमानित तारीख 3 नवंबर, 2025 तय की गई है।

क्या है डिटेल

कॉर्पोरेट कार्रवाई 27 सितंबर और 25 अक्टूबर के पूर्व संचारों के बाद की गई है, जिनमें कंपनी ने एक्सचेंजों को स्टॉक विभाजन और बोनस इश्यू, दोनों पर विचार करने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया था। फाइनोटेक्स केमिकल ने एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा, "उप-विभाजन और बोनस इश्यू कंपनी की मज़बूत वित्तीय स्थिति और अपने शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।" कपड़ा, होम केयर और स्वच्छता उद्योगों को सेवाएं प्रदान करने के अलावा केमिकल निर्माता कंपनी, फाइनोटेक्स केमिकल ने हाल के सालों में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया है। कंपनी के शेयर इस साल अब तक 26% टूट गया है।

