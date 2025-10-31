6 नवंबर को खुल रहा है धोनी फैमिली के निवेश वाली कंपनी का IPO, प्राइस बैंड सेट, जान लें GMP भी

संक्षेप: Finbud Financial IPO: 6 नवंबर 2025 को फाइनेंस बुद्धा (फिनबड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) का आईपीओ खुलने जा रहा है। यह एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी ने आज शुक्रवार को प्राइस बैंड का ऐलान किया है।

Finbud Financial IPO: 6 नवंबर 2025 को फाइनेंस बुद्धा (फिनबड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) का आईपीओ खुलने जा रहा है। यह एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी ने आज शुक्रवार को प्राइस बैंड का ऐलान किया है। बता दें, कंपनी में दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया, एम एस धोनी फैमिली ऑफिस का भी निवेश है। आइए डीटेल्स में जान लेते हैं कंपनी के आईपीओ के विषय में

क्या है आईपीओ का साइज? Finbud Financial IPO का साइज 71.68 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। यानी मौजूदा निवेशक शेयरों की बिक्री नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसों का उपयोग अपने योजनाओं के लिए करेगी।

9 नवंबर तक खुला रहेगा आईपीओ यह एसएमई आईपीओ 6 नवंबर को खुल जाएगा। निवेशकों के पास 9 नवंबर तक दांव लगाने का समय रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 140 रुपये से 142 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2000 लॉट को सब्सक्राइब करना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 2,84000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना ही होगा।

किसके लिए कितना हिस्सा? आईपीओ का अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित होगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा इश्यू का रिजर्व रहेगा। बात करें एनआईआई की तो कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।

Finbud Financial की आर्थिक स्थिति कैसी? कंपनी कंज्यूमर्स और स्मॉल बिजनेस चलाने वाले लोगों को अलग-अलग बैंक और एनबीएफसी से सही लोन दिलवाने में मदद करती है। मौजूदा समय में कंपनी की पहुंच 30 राज्यों, 19000 पिनकोड पर है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने 223 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस दौरान Finbud Financial का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 8.5 करोड़ रुपये रहा था।

क्या है जीएमपी? इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है। आज शुक्रवार को जीएमपी जीरो रुपये था।