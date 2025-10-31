Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Finbud Financial IPO going to open from 6 nov ms dhoni family office also invested in it check price band
6 नवंबर को खुल रहा है धोनी फैमिली के निवेश वाली कंपनी का IPO, प्राइस बैंड सेट, जान लें GMP भी

6 नवंबर को खुल रहा है धोनी फैमिली के निवेश वाली कंपनी का IPO, प्राइस बैंड सेट, जान लें GMP भी

संक्षेप: Finbud Financial IPO: 6 नवंबर 2025 को फाइनेंस बुद्धा (फिनबड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) का आईपीओ खुलने जा रहा है। यह एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी ने आज शुक्रवार को प्राइस बैंड का ऐलान किया है।

Fri, 31 Oct 2025 04:14 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Finbud Financial IPO: 6 नवंबर 2025 को फाइनेंस बुद्धा (फिनबड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) का आईपीओ खुलने जा रहा है। यह एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी ने आज शुक्रवार को प्राइस बैंड का ऐलान किया है। बता दें, कंपनी में दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया, एम एस धोनी फैमिली ऑफिस का भी निवेश है। आइए डीटेल्स में जान लेते हैं कंपनी के आईपीओ के विषय में

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है आईपीओ का साइज?

Finbud Financial IPO का साइज 71.68 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। यानी मौजूदा निवेशक शेयरों की बिक्री नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसों का उपयोग अपने योजनाओं के लिए करेगी।

ये भी पढ़ें:महंगा है लेंसकार्ट का आईपीओ? वैल्यूएशन को लेकर खड़े हुए सवाल

9 नवंबर तक खुला रहेगा आईपीओ

यह एसएमई आईपीओ 6 नवंबर को खुल जाएगा। निवेशकों के पास 9 नवंबर तक दांव लगाने का समय रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 140 रुपये से 142 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2000 लॉट को सब्सक्राइब करना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 2,84000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना ही होगा।

किसके लिए कितना हिस्सा?

आईपीओ का अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित होगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा इश्यू का रिजर्व रहेगा। बात करें एनआईआई की तो कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।

ये भी पढ़ें:1 पर 4 शेयर बोनस दे रही कंपनी, 20% चढ़ा पेनी स्टॉक, कीमत 50 रुपये से कम

Finbud Financial की आर्थिक स्थिति कैसी?

कंपनी कंज्यूमर्स और स्मॉल बिजनेस चलाने वाले लोगों को अलग-अलग बैंक और एनबीएफसी से सही लोन दिलवाने में मदद करती है। मौजूदा समय में कंपनी की पहुंच 30 राज्यों, 19000 पिनकोड पर है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने 223 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस दौरान Finbud Financial का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 8.5 करोड़ रुपये रहा था।

क्या है जीएमपी?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है। आज शुक्रवार को जीएमपी जीरो रुपये था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।