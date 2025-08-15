4 जीएसटी स्लैब से आजादी! मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, दिवाली से जरूरत के सामान होंगे सस्ते

New GST Slab: स्वतंत्रता दिवस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को दो स्लैब वाले जीएसटी सिस्टम के साथ ही चुनिंदा वस्तुओं के लिए स्पेशल रेटस (Special Rates) का प्रस्ताव दिया है।

New GST Slab: स्वतंत्रता दिवस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री (Finance Ministry) ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने मंत्रियों के समूह (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) को दो स्लैब वाले जीएसटी सिस्टम और साथ ही चुनिंदा वस्तुओं के लिए स्पेशल रेट्स (Special Rates) का प्रस्ताव दिया है। बता दें, मेरिट और स्टैंडर्ड स्लैब का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा है।

आज सुबह पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में दिवाली पर जीएसटी का तोहफा देने का ऐलान किया था। अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी (narendra modi) ने कहा था कि उनकी सरकार ने जीएसटी (GST Reform) में कई बड़े रिफॉर्म किए हैं।

खत्म हो जाएंगे 4 चार स्लैब? केंद्र ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत दो स्लैब - मेरिट और स्टैंडर्ड का प्रस्ताव दिया है। स्पेशल रेट्स केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर ही लागू होंगी। इस समय जीएसटी 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार अलग-अलग रेट्स लगते हैं। ऐसे में अगर इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलती है तो पुराने जीएसटी स्लैब से छुटकारा मिल सकता है।

किन बातों पर रहेगा फोकस? आज सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू हो जाएंगे, जिससे टैक्स का बोझ काफी कम होगा और छोटे उद्योगों को लाभ होगा। इस घोषणा के तुरंत बाद, वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीओएम (GoM) के साथ साझा किया गया केंद्र का प्रस्ताव तीन बिंदुओं पर आधारित है -

1- संरचनात्मक सुधार (Structural reforms)

2- रेट्स को बेहतर बनाना (Rate rationalization)

3- जीवन को आसान बनाना। (Ease of living)