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फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया 3F का मंत्र

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज पर और ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा है कि क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स और गोल्ड की बढ़ी कीमतें एक्सटर्नल सेक्टर पर दबाव बढ़ा रही हैं।

फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया 3F का मंत्र

पश्चिम एशिया संकट और एनर्जी मार्केट्स में चल रहे उतार-चढ़ाव के कारण बढ़ते वैश्विक दबावों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को '3F' का मंत्र दिया है और इन पर अधिक ध्यान देने की बात कही है। सीतारमण के यह 3F- फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज हैं। मुंबई में आयोजित एक इवेंट में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल और फॉरेन एक्सचेंज बचाने, गोल्ड जैसे गैर-जरूरी इंपोर्ट से बचने की हालिया अपील को बाहरी आर्थिक दबाव को मैनेज करने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

FM बोलीं- दबाव डाल रहीं क्रूड, फर्टिलाइजर और गोल्ड की बढ़ी कीमतें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन एक्सचेंज बचाने की अपील बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 3F पर जोर देना, उन व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है जिनका सामना फिलहाल अर्थव्यवस्था कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ रीजन से जुड़े तनाव की वजह से भारत लगातार कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और क्रूड ऑयल की सप्लाई में व्यवधान का सामना कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स और गोल्ड की बढ़ी कीमतें एक्सटर्नल सेक्टर पर दबाव बढ़ा रही हैं। सीतारमण ने कहा, 'चुनौतियां ज्यादातर बाहरी हैं- गोल्ड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है।'

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क्रूड ऑयल का तीसरा बड़ा आयातक है भारत
भारत, दुनिया में क्रूड ऑयल का तीसरा बड़ा आयातक और कंज्यूमर है। क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों की वजह से तेल कंपनियों ने हाल में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने 4 बार की बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। क्रूड की बढ़ती कीमतों की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है।

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सरकार के रेवेन्यू को 1 लाख करोड़ रुपये का झटका
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बताया कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटीज घटाने से सरकार को वित्त वर्ष 2027 में रेवेन्यू के मोर्चे पर 1 लाख करोड़ रुपये का झटका लगेगा। MSME सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी कंपनियां 45 दिन के पेमेंट विंडो का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि अभी करीब 8.1 लाख करोड़ रुपये के पेमेंट्स अटके हुए हैं, जिसका असर छोटे बिजनेस की लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल पर पड़ रहा है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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