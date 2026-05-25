फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया 3F का मंत्र

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज पर और ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा है कि क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स और गोल्ड की बढ़ी कीमतें एक्सटर्नल सेक्टर पर दबाव बढ़ा रही हैं।

पश्चिम एशिया संकट और एनर्जी मार्केट्स में चल रहे उतार-चढ़ाव के कारण बढ़ते वैश्विक दबावों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को '3F' का मंत्र दिया है और इन पर अधिक ध्यान देने की बात कही है। सीतारमण के यह 3F- फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज हैं। मुंबई में आयोजित एक इवेंट में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल और फॉरेन एक्सचेंज बचाने, गोल्ड जैसे गैर-जरूरी इंपोर्ट से बचने की हालिया अपील को बाहरी आर्थिक दबाव को मैनेज करने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

FM बोलीं- दबाव डाल रहीं क्रूड, फर्टिलाइजर और गोल्ड की बढ़ी कीमतें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन एक्सचेंज बचाने की अपील बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 3F पर जोर देना, उन व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है जिनका सामना फिलहाल अर्थव्यवस्था कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ रीजन से जुड़े तनाव की वजह से भारत लगातार कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और क्रूड ऑयल की सप्लाई में व्यवधान का सामना कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स और गोल्ड की बढ़ी कीमतें एक्सटर्नल सेक्टर पर दबाव बढ़ा रही हैं। सीतारमण ने कहा, 'चुनौतियां ज्यादातर बाहरी हैं- गोल्ड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है।'

क्रूड ऑयल का तीसरा बड़ा आयातक है भारत

भारत, दुनिया में क्रूड ऑयल का तीसरा बड़ा आयातक और कंज्यूमर है। क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों की वजह से तेल कंपनियों ने हाल में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने 4 बार की बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। क्रूड की बढ़ती कीमतों की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है।