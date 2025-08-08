ट्रंप के ‘मृत अर्थव्यवस्था’ बयान पर अरविंद पनगढ़िया का पलटवार, बोले 7% है इंडिया की ग्रोथ रेट

सोलहवें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया (Arvind Panagariya) ने शुक्रवार को भारत के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की ‘मृत अर्थव्यवस्था’ संबंधी टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

सोलहवें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया (Arvind Panagariya) ने शुक्रवार को भारत के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की ‘मृत अर्थव्यवस्था’ संबंधी टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और डॉलर के लिहाज से यह ग्रोथ इससे भी अधिक है।

क्या कुछ कहा है अरविंद पनगढ़िया ने? अरविंद पनगढ़िया ने ‘बिजनेस टुडे इंडिया@100’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “अगर अर्थव्यवस्था मृत होती तो वह सात प्रतिशत से अधिक की दर से नहीं बढ़ती। वास्तव में, डॉलर के लिहाज से हमारी ग्रोथ रेट सात प्रतिशत से भी अधिक है। मुझे नहीं पता ‘मृत अर्थव्यवस्था’ की परिभाषा क्या है...। हो सकता है कि मृत शरीर में भी हरकत होती हो।” पनगढ़िया का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वार चल रहा है।

ट्रंप ने बताया था ‘मृत अर्थव्यवस्था’ भारत के खिलाफ लगातार हमलावर ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत को ‘मृत अर्थव्यवस्था’ बताते हुए कहा था, “मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। वे अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर डूब सकते हैं।” इसके बाद ट्रंप ने भारतीय उत्पादों के इंपोर्ट पर लगे शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

‘तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत’ कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पिछले सप्ताह संसद में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक वृद्धि में लगभग 16 प्रतिशत योगदान दे रही है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।