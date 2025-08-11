पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं? टेंशन छोड़िए, ये स्टेप-बाय-स्टेप गाइड है आपके लिए

ITR Filing 2025: चाहे आप नौकरीपेशा हों, फ्रीलांसर हों या अभी नौकरी शुरू की हो, पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसलिए, आपकी सुविधा के लिए इनकम टैक्स विभाग ने नए टैक्सपेयर्स के लिए एक विस्तृत गाइड शेयर की है।

चाहे आप नौकरीपेशा हों, फ्रीलांसर हों या अभी नौकरी शुरू की हो, पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसलिए, आपकी सुविधा के लिए इनकम टैक्स विभाग ने नए टैक्सपेयर्स के लिए एक विस्तृत गाइड शेयर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट करके स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया समझाई है।

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें ITR फाइल करने से पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपका PAN आधार से लिंक होना चाहिए।

इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं और ऊपर दाएं कोने में 'Register' पर क्लिक करें।

अपना PAN और जरूरी जानकारी भरें।

डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद आपको एक OTP मिलेगा।

OTP चेक करने के बाद, अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड सेट करें।

ITR फाइल करने के आसान स्टेप्स अकाउंट लॉग इन करने के बाद, इन स्टेप्स को फॉलो करें...

स्टेप-1: दस्तावेज तैयार करें

सभी जरूरी प्रूफ जैसे बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, निवेश के प्रमाण पत्र इकट्ठा कर लें।

स्टेप-2: फॉर्म 26AS और AIS डाउनलोड करें

ई-फाइलिंग पोर्टल से फॉर्म 26AS और AIS (Annual Information Statement) डाउनलोड करें। इसमें दिखाई गई आय और टीडीएस (TDS) की जानकारी को अपने रिकॉर्ड से मिला लें।

स्टेप-3: सही ITR फॉर्म चुनें

अपनी आय के स्रोतों (जैसे सैलरी, फ्रीलांसिंग, प्रॉपर्टी इनकम) के हिसाब से सही ITR फॉर्म सिलेक्ट करें।

स्टेप-4: आय और कटौती का विवरण भरें

अपनी आय, बचत, निवेश (जैसे PPF, FD, इंश्योरेंस), होम लोन पर ब्याज आदि की डिटेल्स ध्यान से भरें।

स्टेप-5: रिटर्न सबमिट करें

सभी जानकारी भरने के बाद, ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना रिटर्न सबमिट कर दें।

स्टेप-6: ई-वेरिफिकेशन करें

आखिरी स्टेप है ई-वेरिफिकेशन। Aadhaar OTP, डिजिटल सिग्नेचर या बैंक अकाउंट से वेरिफाई करके प्रक्रिया पूरी करें।

विभाग की सलाह: जल्दी शुरू करें इनकम टैक्स विभाग नए टैक्सपेयर्स को सलाह देता है, "समय पर शुरू करो, आखिरी घड़ी की भीड़ से बचो और आराम से ITR फाइल करो।" देरी से फाइल करने पर गलतियां हो सकती हैं या पेनल्टी लग सकती है।