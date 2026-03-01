FII ने इस मल्टीबैगर स्टॉक के खरीदे 13.70 करोड़ शेयर, कल फोकस में रहेंगे शेयर
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Elitecon International के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इसके पीछे की वजह नया इन्वेस्टमेंट है। मॉरिशस की कंपनी Minerva Ventures ने Elitecon International में 8.58 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है।
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Elitecon International के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इसके पीछे की वजह नया इन्वेस्टमेंट है। मॉरिशस की कंपनी Minerva Ventures ने Elitecon International में 8.58 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। इस खबर के सामने आने के बाद अब देखना है कि कंपनी के शेयरों का रुख कैसा रहेगा? शुक्रवार कंपनी के शेयर 1.36 प्रतिशत की गिरावट के बाद 58.19 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।
13.70 करोड़ शेयर खरीदे
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार मॉरिशस की कंपनी ने Elitecon International में 8.58 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। कंपनी 13.70 करोड़ शेयर खरीदे हैं। यह खरीदारी वारेंट्स इश्यू और ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए हुई है। बता दें, यह डील कितने में हुई यह बात सामने नहीं आई है।
कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है?
Elitecon International ने दी जानकारी में बताया है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में नेट सेल्स 318 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2192.09 करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 63 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 117.20 करोड़ रुपये रहा है।
छमाही रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के नेट सेल्स में सालाना आधार पर 581 प्रतिशत बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का नेट सेल्स 3735.64 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 581 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान नेट प्रॉफिट 117.20 करोड़ रुपये रहा है। साल दर साल पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 195 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का नेट सेल्स 548.76 करोड़ रुपये रहा था। इस दौरान Elitecon International का नेट प्रॉफिट 69.95 करोड़ रुपये रहा था।
शेयरों का ट्रेंड कैसा?
इस स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में बीते 5 कारोबारी दिन के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों का भाव 18 प्रतिशत तक लुढ़क गया था। वहीं, एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16.53 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, इसके बाद भी 6 महीने Elitecon International के शेयरों की कीमतों में 81 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
1 साल में Elitecon International ने के शेयरों का भाव 156 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4250 प्रतिशत की तेजी आई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।