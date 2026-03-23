Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हर घंटे हो रही है ₹1000 करोड़ के शेयरों की बिकवाली, FII क्यों निकाल रहे घरेलू शेयर बाजारों से पैसा?

Mar 23, 2026 08:56 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

FII Selling: जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही घरेलू शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की तरफ से भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। बीते 16 कारोबारी दिन में विदेशी निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की है।

हर घंटे हो रही है ₹1000 करोड़ के शेयरों की बिकवाली, FII क्यों निकाल रहे घरेलू शेयर बाजारों से पैसा?

FII Selling: जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही घरेलू शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की तरफ से भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। बीते 16 कारोबारी दिन में विदेशी निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और आर्थिक स्थितरता इस समय निवेशकों के साथ सामने सबसे बड़ी चिंता है।

हर घंटे 1000 करोड़ रुपये की बिकवाली

26 फरवरी से 20 मार्च के बीच एफआईआई ने कुल 100040 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। यानी इन 16 कारोबारी दिन में विदेशी निवेशकों ने हर एक घंटे में 1000 करोड़ रुपये घरेलू शेयर बाजार से निकाले हैं। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अबतक के 50 सत्रों में 33 सत्रों के दौरान एफआईआई ने बिकवाली की है।

ये भी पढ़ें:7 कंपनियों के आईपीओ इस हफ्ते हो रहे हैं ओपन, फटाफट चेक प्राइस बैंड, तारीख

पिछले कुछ सालों से एफआईआई की तरफ से लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। 2025 में इंडियन मार्केट्स से 2.4 लाख करोड़ रुपये की निकासी की थी। पिछले साल 241 सत्रों में से 156 सत्रों में शेयरों बाजारों में बिकवाली हुई थी।

DII से मिल रहा है सपोर्ट

एक तरफ जहां एफआईआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ DII की तरफ से तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसी पीरियड में डीआईआई ने 116586 करोड़ रुपये की खरीदारी की है। हम घंटे DII ने 1200 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। इस खरीदारी की वजह से SIP में निरंतरता, इंश्योरेंस और पेंशन आवंटन है।

ये भी पढ़ें:3 मिनट में मिलेगा गैस सिलेंडर, इस शहर में खुल गया है LPG ATM

मिडिल ईस्ट में शुरू हुए युद्ध के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बीएसई में मिडकैप 150 इंडेक्स और बीएसई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 7.5 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत क्रमशः लुढ़क गया।

ये भी पढ़ें:HDFC से लेकर PNB तक, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इन बैंकों में ATM से जुड़े नियम

आज जापान से लेकर दक्षिण कोरिया तक के बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में आज भी एफआईआई की तरफ से बिकवाली देखी जा सकती है।

(यह निवेश की सलाह नहीं शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्टस की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,