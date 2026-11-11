फेस्टिव सीजन ढलान पर है और सोने-चांदी के दाम उफान पर, सिल्वर ₹3600 से अधिक उछली

मुख्य बातें

नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,41,460 प्रति 10 ग्राम है।

Gold Silve Price Today: फेस्टीव सीजन ढलान पर है और सोने-चांदी के दाम उफान पर। मुंबई स्थित एमसीएक्स पर आज सुबह 10:30 बजे के करीब सोना 0.49% उछल कर 141214 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। जबकि, चांदी के भाव में 1.88 प्रतिशत की जोरदार तेजी थी। चांदी का वायदा भाव 186000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। आज सुबह के शुरुआती कारोबार में चांदी 3600 रुपये से अधिक ऊपर है।

बता दें एमसीएक्स पर भाव पल-पल बदलता रहता है। जबकि, सर्राफा बाजारों में दोपहर और शाम को तय होते हैं। यहां सोने-चांदी के दाम एमसीएक्स से अलग होते हैं। उनपर जीएसटी, लोकल टैक्स और ज्वेलरी मेंकिंग चार्ज भी जुड़े होते हैं।

अगर इस साल की बात करें तो MCX पर 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक करीब 51 हजार रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 234048 रुपये गिर चुका है।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, बुधवार सुबह 9:31 बजे सिंगापुर समय पर सोना 0.1% बढ़कर 4,038.55 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। पिछले सत्र में चांदी में 3.5% की गिरावट आई थी, लेकिन बुधवार को इसमें 1% की तेजी के साथ भाव 52.06 डॉलर प्रति औंस रहा।

नई दिल्ली में सोने-चांदी के दाम नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव : ₹1,41,460 प्रति 10 ग्राम

नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव : ₹1,29,672 प्रति 10 ग्राम

नई दिल्ली में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹1,86,250 प्रति किलो

मुंबई में सोने-चांदी के दाम मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹1,41,560 प्रति10 ग्राम

मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹1,29,763 प्रति 10 ग्राम

मुंबई में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹1,86,370 प्रति किलो

बेंगलुरु में सोने-चांदी के दाम बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹1,41,810 प्रति10 ग्राम

बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹1,29,993 प्रति10 ग्राम

बेंगलुरु में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹1,86,570 प्रति किलो

कोलकाता में सोने-चांदी के दाम कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹1,41,370 प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹1,29,589 प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹1,86,120 प्रति किलो

इंटरनेशनल मार्केट में सोने पर दबाव क्यों इंटरनेशनल मार्केट में इस समय सोने पर दबाव है। क्योंकि, अक्टूबर में अमेरिका का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) अनुमान से ज्यादा बढ़ा है। इसके बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर में तेजी आई। कारोबारियों को अब दिसंबर में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है।

वहीं, डलास फेड की चेयरमैन लॉरी लोगन ने कहा कि ब्याज दरों में कम से कम दो बार 0.25% की बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस बार ब्याज दरें बढ़ाने की रफ्तार पहले की तुलना में तेज हो सकती है। इससे पहले फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वालर दिसंबर में 0.50% की बढ़ोतरी की संभावना जता चुके हैं।