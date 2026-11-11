फेस्टिव सीजन ढलान पर है और सोने-चांदी के दाम उफान पर, सिल्वर ₹3600 से अधिक उछली
मुख्य बातें
- Gold Silve Price Today: नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,41,460 प्रति 10 ग्राम है
- मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,41,560 प्रति 10 ग्राम पर है
- जबकि, एमसीएक्स पर आज सुबह सोना 0.49% उछल कर 141214 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था
Gold Silve Price Today: फेस्टीव सीजन ढलान पर है और सोने-चांदी के दाम उफान पर। मुंबई स्थित एमसीएक्स पर आज सुबह 10:30 बजे के करीब सोना 0.49% उछल कर 141214 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। जबकि, चांदी के भाव में 1.88 प्रतिशत की जोरदार तेजी थी। चांदी का वायदा भाव 186000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। आज सुबह के शुरुआती कारोबार में चांदी 3600 रुपये से अधिक ऊपर है।
बता दें एमसीएक्स पर भाव पल-पल बदलता रहता है। जबकि, सर्राफा बाजारों में दोपहर और शाम को तय होते हैं। यहां सोने-चांदी के दाम एमसीएक्स से अलग होते हैं। उनपर जीएसटी, लोकल टैक्स और ज्वेलरी मेंकिंग चार्ज भी जुड़े होते हैं।
अगर इस साल की बात करें तो MCX पर 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक करीब 51 हजार रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 234048 रुपये गिर चुका है।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, बुधवार सुबह 9:31 बजे सिंगापुर समय पर सोना 0.1% बढ़कर 4,038.55 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। पिछले सत्र में चांदी में 3.5% की गिरावट आई थी, लेकिन बुधवार को इसमें 1% की तेजी के साथ भाव 52.06 डॉलर प्रति औंस रहा।
नई दिल्ली में सोने-चांदी के दाम
नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव : ₹1,41,460 प्रति 10 ग्राम
नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव : ₹1,29,672 प्रति 10 ग्राम
नई दिल्ली में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹1,86,250 प्रति किलो
मुंबई में सोने-चांदी के दाम
मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹1,41,560 प्रति10 ग्राम
मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹1,29,763 प्रति 10 ग्राम
मुंबई में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹1,86,370 प्रति किलो
बेंगलुरु में सोने-चांदी के दाम
बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹1,41,810 प्रति10 ग्राम
बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹1,29,993 प्रति10 ग्राम
बेंगलुरु में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹1,86,570 प्रति किलो
कोलकाता में सोने-चांदी के दाम
कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव: ₹1,41,370 प्रति 10 ग्राम
कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव: ₹1,29,589 प्रति 10 ग्राम
कोलकाता में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹1,86,120 प्रति किलो
इंटरनेशनल मार्केट में सोने पर दबाव क्यों
इंटरनेशनल मार्केट में इस समय सोने पर दबाव है। क्योंकि, अक्टूबर में अमेरिका का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) अनुमान से ज्यादा बढ़ा है। इसके बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर में तेजी आई। कारोबारियों को अब दिसंबर में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है।
वहीं, डलास फेड की चेयरमैन लॉरी लोगन ने कहा कि ब्याज दरों में कम से कम दो बार 0.25% की बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस बार ब्याज दरें बढ़ाने की रफ्तार पहले की तुलना में तेज हो सकती है। इससे पहले फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वालर दिसंबर में 0.50% की बढ़ोतरी की संभावना जता चुके हैं।
इनपुट: ब्लूमबर्ग
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें