खाद बेचने वाली 3 कंपनियों के शेयरों में 19% तक की तेजी, सरकार के इस आदेश के बाद बढ़ी खरीदारी
Fertilizers Stock: मंगलवार को दिन फर्टीलाइजर कंपनियों के लिए शानदार रहाहै। चंबल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, दीपक फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, FACT लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई है।
Fertilizers Stock: मंगलवार को दिन फर्टीलाइजर कंपनियों के लिए शानदार रहाहै। चंबल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, दीपक फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, FACT लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई है। इस उछाल के पीछे की वजह से 10 मार्च को सरकार की तरफ से जारी किया आदेश है। भारत सरकार ने आद नेचुरल गैस रेगुलेशन ऑर्डर 2026 को लागू कर दिया है। इस आदेश के अनुसार फर्टीलाइजर्स प्लांट्स को 70 प्रतिशत कम से कम नेचुरल गैस मिलती रहेगी। यह ऑर्डर अगले 6 महीने तक के लिए प्रभावी है।
इस आदेश में कहा गया है कि गैस की सप्लाई का प्रयोग कंपनियां सिर्फ खाद के उत्पादन के लिए करेंगी। अन्य किसी के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। बता दें, फर्टीलाइजर कंपनियों के लिए नेचुरल गैस काफी जरूरी है। यूरिया के प्रोडक्शन के लिए अमोनिया का प्रयोग करना पड़ता है।
युद्ध ने खराब की स्थिति
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से स्थिति खराब हुई है। कतर एनर्जी के प्रोडक्शन और सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। इस युद्ध ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। गैस के साथ-साथ कच्चे तेल की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है।
1-चंबल फर्टीलाइजर्स
कंपनी के शेयर बीएसई में 416.30 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी के शेयरों को भाव दिन में 442 रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 24 प्रतिशत की गिरावट आई है।
2- दीपक फर्टीलाइजर्स
बीएसई में यह स्टॉक 940.15 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में इस कंपनी के शेयरों का भाव 994.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक गया है। एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 11 प्रतिशत लुढ़क चुका है।
3- फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड
बीएसई में यह स्टॉक 683.05 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 19 प्रतिशत की तेजी के साथ 788.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंचने में सफल रहा है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 24 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।