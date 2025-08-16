fertilizer penny Stock in focus on monday after pm modi announcment share price below 90 rs इस सेक्टर के सस्ते शेयरों पर रखें नजर, लाल किले से PM मोदी ने किया है बड़ा ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
इस सेक्टर के सस्ते शेयरों पर रखें नजर, लाल किले से PM मोदी ने किया है बड़ा ऐलान

सोमवार को उर्वरकों से जुड़े शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया उसमें उर्वरक क्षेत्र को लेकर फोकस था। मोदी ने उद्योग जगत से उर्वरकों आयात कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 03:48 PM
Fertilizer stock: अगले सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को उर्वरकों से जुड़े शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया उसमें उर्वरक क्षेत्र को लेकर फोकस था। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा- यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि भारत वैश्विक बाजारों से उर्वरकों के आयात पर निर्भर है। अब देखना अहम है कि यह क्षेत्र शेयर बाजार में कैसे रिएक्ट करता है।

ये हैं उर्वरक क्षेत्र के सस्ते शेयर

उर्वरक के कुछ सस्ते शेयर हैं जिन पर सोमवार को निवेशकों की नजर रहेगी। इनमें से एक एग्रो फॉस इंडिया लिमिटेड भी है। यह शेयर 35.31 रुपये की कीमत का है। बीते कारोबारी दिन इस शेयर में 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा था। इसके अलावा बोहरा इन्डस्ट्रीस लिमिटेड के शेयर की कीमत 31.73 रुपये, मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड के शेयर की कीमत 87.46 रुपये है। वहीं, नागार्जुना फर्टिलाईजर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर 5.93 रुपये और सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इन्डस्ट्रीस कोर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर की कीमत 84.54 रुपये हैं।

क्या कहा पीएम मोदी ने?

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत से उर्वरकों आयात कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया है। उर्वरक क्षेत्र में आयात पर निर्भरता के कारण विदेशी मुद्रा के व्यय पर चिंता जताते हुए मोदी ने किसानों से फसल पोषक तत्वों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की अपील की। बता दें कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरिया के साथ ही फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों का आयात करता है।

उन्होंने कहा कि किसान उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा, मोदी ने युवाओं और उद्योग जगत से पर्याप्त आपूर्ति के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाकर भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ''हमें अपनी जरूरतों के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन करना चाहिए। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।'' भारत स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात करता है।

