देश के सामने खाद का संकट! यूरिया से लेकर अमोनिया, सल्फर के बढ़े दाम, सप्लाई में भी गिरावट
Fertilizer Crisis: इंटरनेशनल मार्केट में खाद की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। यूरिया से सल्फर तक की कीमतों में इटरनेशनल मार्केट में उछाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा डिमांड की तुलना में सप्लाई भी कम हो रही है।
Fertilizer Crisis: क्या आने वाले दिनों में देश के अंदर खाद का संकट आने वाला है। CRU Group की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अमोनिया टेंडर ने ग्लोबल सप्लाई चेन की पोल खोल कर रख दी। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी जितनी डिमांड की गई है। सप्लायर उसका आधा भी नहीं दे पा रहे हैं। जिसने नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
कहां कितनी है अमोनिया की डिमांड?
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सीआरयू ग्रुप ने बताया है कि इंडियन पोटाश लिमिटेड ने 521000 टन की अमोनिया का टेंडर डाला था। लेकिन 239000 टन ही अमोनिया के टेंशन को लेकर बोली आई। यानी डिमांड की तुलना में काफी बोलियां आई है। जोकि खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें, सप्लायर ने भारत के पश्चिमी तट के लिए 101000 टन अमोनिया देने की बात कही है। जब डिमांड यहां 151000 टन की है। वहीं, पूर्वी तट के लिए सप्लायर की तरफ से 138000 टन अमोनिया ऑफर किया गया है। जबकि 370000 टन अमोनिया की आवश्यकता है।
जिस तरह से रिस्पॉन्स आया उससे एक बात तो साफ है कि अब सिर्फ कीमत ही वजह नहीं रह गई है। उपलब्धता को लेकर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं।
रुस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया के युद्ध का असर
मौजूदा समय में दुनिया भर में चल रहे अलग-अलग युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। जिसकी वजह से खाद की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है।
यूरिया के दाम में उछाल
युद्ध से पहले यूरिया का रेट 510 डॉलर प्रति टन हुआ करता था। जोकि अब 950 डॉलर प्रति टन के करीब पहुंच गया है। अमोनिया का दाम 500 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 900 डॉलर प्रति टन पहुंच गया है। वहीं, सल्फर की कीमतों भी इजाफा देखने को मिला है। मौजूदा समय में सल्फर का रेट 800 डॉलर प्रति टन था जोकि अब 500 डॉलर प्रति टन के स्तर पर पहुंच गया है।
अमोनिया क्यों है जरूरी?
खाद इंडस्ट्री के लिए अमोनिया काफी जरूरी है। यह नाइट्रोजन आधारित फर्टीलाइजर्स के उत्पादन के लिए काम आता है। इसके अलावा पोटाश के साथ ही अमोनिया का उपयोग किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए करते हैं।
भारत खाद जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहता है। ऐसे में अगर कोई भी दिक्कत बाहर आती है तब की स्थिति में खाद की कीमतों और सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा।
केंद्र सरकार की तरफ से खाद की खपत कम से कम करने के लिए कहा जा रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों से नैनो यूरिया का प्रयोग अधिक करने की बात कही है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।