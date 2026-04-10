₹41,534 करोड़ की सब्सिडी का असर! आसमान में उड़ने लगे इन खाद कंपनियों के स्टॉक्स, आपका है दांव?
सरकार द्वारा ₹41,534 करोड़ की सब्सिडी मंजूरी के बाद खाद कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली, जहां कई स्टॉक्स 8% तक उछल गए। वेस्ट एशिया में तनाव कम होने से निवेशकों का भरोसा फर्टिलाइजर सेक्टर में बढ़ा है।
खरीफ सीजन 2026 (Kharif 2026 season) से पहले सरकार के बड़े फैसले ने शेयर बाजार में खाद कंपनियों को नई ऊर्जा दे दी है। सरकार द्वारा ₹41,534 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी की घोषणा के बाद इस सेक्टर के शेयरों में 8% से ज्यादा की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इस फैसले से कंपनियों की लागत कम होगी और मार्जिन बेहतर होंगे। साथ ही वेस्ट एशिया में तनाव कम होने से सप्लाई चेन में सुधार की उम्मीद है, जो सेक्टर के लिए और पॉजिटिव संकेत देता है। खारिफ सीजन से पहले यह सब्सिडी खाद उद्योग और निवेशकों दोनों के लिए बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है। यही वजह है कि इस सेक्टर को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ता नजर आ रहा है।
खाद कंपनियों के शेयर में उछाल
खाद कंपनी FACT (Fertilisers And Chemicals Travancore Ltd) के शेयर 8% से ज्यादा उछल गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स (Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (National Fertilizers Limited), कोरोमंडल इंटरनेशनल (Coromandel International Ltd) और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल (Gujarat State Fertilizers & Chemicls Ltd) जैसे अन्य शेयरों में भी 1.5% से 4% तक की मजबूती देखी गई। यह तेजी सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि पूरे सेक्टर में पॉजिटिव माहौल का संकेत दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दरअसल, सरकार द्वारा दी गई यह सब्सिडी कंपनियों के लिए किसी राहत पैकेज से कम नहीं है। इससे कच्चे माल की बढ़ती लागत का दबाव कम होगा और कंपनियों के मुनाफे में सुधार आने की उम्मीद है। खरीफ सीजन में मानसून के साथ शुरू होता है। ये भारत के कृषि उत्पादन का अहम सीजन होता है। ऐसे में फर्टिलाइजर की डिमांड स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और सरकार का यह कदम इस डिमांड को सपोर्ट करने के साथ-साथ कंपनियों की ग्रोथ को भी बढ़ावा देगा।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सब्सिडी पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकती है। खासकर FACT और दीपक फर्टिलाइजर्स (Deepak Fertilizers) जैसी कंपनियों में आगे भी ग्रोथ की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा वेस्ट एशिया में सीजफायर की खबर ने भी बाजार को सपोर्ट किया है, क्योंकि भारत फर्टिलाइजर के कच्चे माल के लिए काफी हद तक इस क्षेत्र पर निर्भर है। अगर होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई सुचारू रहती है, तो लागत और कम हो सकती है, जिससे कंपनियों के मार्जिन और बेहतर होंगे।
फर्टिलाइजर सेक्टर इस समय दो बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स (सरकारी सब्सिडी और ग्लोबल स्थिरता) का फायदा उठा रहा है। ऐसे में निवेशकों के लिए यह सेक्टर शॉर्ट से मिड टर्म में अच्छे मौके दे सकता है। हालांकि, किसी भी निवेश से पहले जोखिम और बाजार की स्थिति को समझना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।