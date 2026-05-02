21% से ज्यादा उछलेगा इस चर्चित बैंक के शेयर का भाव? 2 ब्रोकरेज बोले-खरीद लो
प्राइवेट सेक्टर के फेडरल बैंक के शेयर की बात करें तो वर्तमान में कीमत 287 रुपये है और आनंद राठी का कहना है कि यह 349 रुपये तक जा सकता है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 301.75 रुपये और 52 हफ्ते का लो 182.60 रुपये है।
Federal Bank share: प्राइवेट सेक्टर के फेडरल बैंक के शेयर की रफ्तार भले ही सुस्त हो लेकिन इसको लेकर एक्सपर्ट बुलिश नजर आ रहे हैं। घरेलू ब्रोकरेज आनंद राठी के मुताबिक शेयर में 21 पर्सेंट से ज्यादा उछाल आ सकता है। वहीं, प्रभुदास लीलाधर को भी उम्मीद है कि शेयर 300 रुपये के स्तर तक जाएगा। आइए शेयर परफॉर्मेंस और टारगेट प्राइस को जान लेते हैं।
शेयर का परफॉर्मेंस और टारगेट प्राइस
फेडरल बैंक के शेयर की बात करें तो वर्तमान में कीमत 287 रुपये है और आनंद राठी का कहना है कि यह 349 रुपये तक जा सकता है। इस हिसाब से शेयर में 21.6% की तेजी आने की उम्मीद है। वहीं, शेयर के लिए प्रभुदास लीलाधर ने 300 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 301.75 रुपये और 52 हफ्ते का लो 182.60 रुपये है। शेयर के ये दोनों भाव 8 महीने के भीतर रहे हैं।
बैंक के मार्च तिमाही के नतीजे
वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में फेडरल बैंक का मुनाफा 22 प्रतिशत बढ़कर 1,341 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 1,091 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। तिमाही के दौरान बैंक की मुख्य शुद्ध ब्याज आय बढ़कर 3,173 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 2,337 करोड़ रुपये थी। यदि आयकर रिफंड को हटाया जाए तो यह आय 2,717 करोड़ रुपये रह जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में बैंक ने 12 प्रतिशत की लोन ग्रोथ हासिल की जबकि शुद्ध ब्याज मार्जिन बढ़कर 3.20 प्रतिशत हो गया।
फेडरल बैंक के मुताबिक उसे आयकर रिफंड पर ब्याज के रूप में 456 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। लेकिन इस पूरी रकम को उसने अलग प्रावधान मद में रख दिया है ताकि जब आरबीआई की नई रूपरेखा लागू हों और भविष्य में अतिरिक्त प्रावधान करने की जरूरत पड़े तो उसका उपयोग किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के नए प्रावधान दिशानिर्देश अगले वर्ष अप्रैल से लागू होने की संभावना है, जिसके तहत बैंकों को ऋण हानि की आशंका (एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस) के आधार पर प्रावधान करना होगा। बैंक प्रबंधन ने नए स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए जरूरी अतिरिक्त प्रावधानों की रकम का खुलासा नहीं किया है।
फेडरल बैंक ने हाल ही में बताया है कि वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का अधिग्रहण करेगा। फेडरल बैंक ने इस प्रस्तावित डील से जुड़ी वित्तीय जानकारी या पोर्टफोलियो के साइज का खुलासा नहीं किया। हालांकि, बैंक ने बताया कि यह ट्रांजैक्शन एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने पर निर्भर है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें