इस बैंक के प्रॉफिट में गिरावट, ब्रोकरेज ने कहा- दिवाली में शेयर खरीदो, ₹240 तक जाएगा भाव

इस बैंक के प्रॉफिट में गिरावट, ब्रोकरेज ने कहा- दिवाली में शेयर खरीदो, ₹240 तक जाएगा भाव

संक्षेप: फेडरल बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 9.51 प्रतिशत घटकर 991.94 करोड़ रुपये रह गया। बैंक शेयर की बात करें तो ब्रोकरेज एक्सिस सिक्योरिटीज ने 240 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है।

Sat, 18 Oct 2025 PMDeepak Kumar
Federal Bank result: प्राइवेट सेक्टर के फेडरल बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 9.51 प्रतिशत घटकर 991.94 करोड़ रुपये रह गया। फेडरल बैंक को पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,096.25 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक की मुख्य शुद्ध ब्याज आय 5.4 प्रतिशत बढ़कर 2,495 करोड़ रुपये हो गई।

दूसरी छमाही का लोन बुक लक्ष्य

फेडरल बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैंक चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में लोन बुक को 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रख रहा है, जो पहली छमाही की 7.6 प्रतिशत वृद्धि से अधिक होगा। हालांकि, अगर दूसरी छमाही में अधिकतम लक्ष्य भी हासिल हो जाए तो भी पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लोन ग्रोथ 10 प्रतिशत से कम रहेगी, जो वित्त वर्ष 2024-25 की 12.14 प्रतिशत की वृद्धि से कम होगी।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी केवीएस मणियन ने बताया कि कॉरपोरेट ऋणों की मांग अभी भी कमजोर बनी हुई है। उन्होंने आशा जताई कि सरकार द्वारा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती जैसे उपायों से उपभोक्ता मांग बढ़ेगी, जिससे कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएंगी।

बैंक के शेयर की कीमत

फेडरल बैंक के शेयर की बात करें तो यह बीते शुक्रवार को 1.03% टूटकर 212.40 रुपये पर बंद हुआ। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने फेडरल बैंक के शेयर पर सकारात्मक रुख बनाकर टारगेट प्राइस तय किया है। दरअसल, दिवाली को देखते हुए ब्रोकरेज एक्सिस सिक्योरिटीज ने विक्रम संवत 2082 के लिए अपनी चुनिंदा शेयरों की सूची जारी कर दी है।ब्रोकरेज ने इस दिवाली पर दांव लगाने के लिए जिन शेयरों का चयन किया है उसमें से एक फेडरल बैंक है। ब्रोकरेज ने फेडरल बैंक के लिए टारगेट प्राइस ₹240 तय किया है।

