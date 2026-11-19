UPI पर चार्ज लगाने की योजना में देरी की आशंका, Paytm समेत 3 पेमेंट कंपनियों के शेयर 9% तक टूटे
मुख्य बातें
- Paytm का शेयर करीब 9% गिरकर 1,701 रुपये के इंट्राडे निचले स्तर तक पहुंच गया
- Pine Labs का शेयर करीब 5.5% टूटकर 160 रुपये के आसपास आ गया
- MobiKwik का शेयर करीब 9% गिरकर 206.61 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गया
UPI के चुनिंदा ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की योजना में एक बार फिर देरी की आशंका से गुरुवार को Paytm, पाइन लैब्स और MobiKwik के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान तीनों कंपनियों के शेयर 9% तक फिसल गए।
क्या है गिरावट की वजह: दरअसल, UPI के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने का फैसला 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टलने की आशंका है। पहले इसे 15 अक्टूबर से लागू किया जाना था, लेकिन त्योहारों के कारण इसे टाल दिया गया था। अब सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच इस व्यवस्था को लागू करने की तारीख पर सहमति नहीं बन पाई है।
किस शेयर में कितनी गिरावट आई?
Paytm: शेयर करीब 9% गिरकर 1,701 रुपये के इंट्राडे निचले स्तर तक पहुंच गया।
Pine Labs: शेयर करीब 5.5% टूटकर 160 रुपये के आसपास आ गया।
MobiKwik: शेयर करीब 9% गिरकर 206.61 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गया।
क्या है MDR और इससे कंपनियों को कैसे फायदा होगा?
MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है। यह डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले दुकानदार या कारोबारी से लिया जाता है। फिलहाल सामान्य UPI पेमेंट पर मर्चेंट से कोई MDR नहीं लिया जाता। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से अधिक के पात्र मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लगाने की योजना है। इससे पेमेंट कंपनियों को ट्रांजैक्शन के जरिए कमाई का नया स्रोत मिल सकता है। पेटीएम, पाइन लैब्स और मोबिक्विक जैसी कंपनियों को भी इससे अतिरिक्त रेवेन्यू मिलने की उम्मीद थी।
क्यों हो रही है देरी?
मर्चेंट संगठनों और व्यापारिक एसोसिएशनों की ओर से MDR लगाने का विरोध किए जाने की आशंका है। सरकार को डर है कि इससे दुकानदारों और कारोबारियों के बीच नाराजगी बढ़ सकती है। खासकर 2027 में उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस फैसले को चुनावों के बाद तक टालने की संभावना जताई जा रही है।
कंपनियों की कमाई पर क्या होगा असर?
MDR लागू होने में देरी का मतलब है कि पेमेंट कंपनियों को इस व्यवस्था से मिलने वाली संभावित अतिरिक्त कमाई के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। इससे निवेशकों की उम्मीदों पर असर पड़ा है और शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। हालांकि, इसका असर तीनों कंपनियों पर एक जैसा नहीं होगा। अंतिम MDR दर, लागू होने की तारीख और पात्र ट्रांजैक्शन की संख्या से ही वास्तविक कमाई का पता चलेगा।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें