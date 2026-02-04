AI के डर से IT शेयरों में भूचाल, इंफोसिस-TCS समेत कंपनियों के 1.75 लाख करोड़ डूबे

संक्षेप: IT Stocks: वॉल स्ट्रीट से दलाल स्ट्रीट तक आईटी कंपनियों के शेयरों में भूचाल है। 4 फरवरी, बुधवार की सुबह, भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर 6% तक गिर गए।

IT Stocks: वॉल स्ट्रीट से दलाल स्ट्रीट तक आईटी कंपनियों के शेयरों में भूचाल है। 4 फरवरी, बुधवार की सुबह, भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर 6% तक गिर गए। यह गिरावट वॉल स्ट्रीट पर टेक शेयरों में हुई गिरावट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ते कंपटीशन के डर के कारण हुई।

एआई चैटबॉट को माना जा रहा जिम्मेदार इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह 'ऐन्थ्रोपिक' नामक कंपनी द्वारा अपडेट किए गए एआई चैटबॉट को माना जा रहा है। निवेशकों को डर है कि यह एआई टूल आईटी सर्विस कंपनियों के मेन बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है।

भारतीय आईटी शेयरों का हाल इंफोसिस का शेयर भाव NSE पर लगभग 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया, जो 6% गिरा। टीसीएस का शेयर भी इंट्राडे में 6% गिरा। विप्रो 6.7% और एचसीएल टेक 6.44% गिरा। सभी आईटी इंडेक्स में मंदी रही, जिससे निफ्टी आईटी इंडेक्स 5.99% नीचे आ गया।

एशियाई बाजारों में भी दिखा असर एशियाई बाजारों में भी यही ट्रेंड देखा गया। सिडनी में क्लाउड-आधारित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी 'जीरो' का शेयर 15% तक गिरा, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट थी। हांगकांग में सूचीत 'किंगसॉफ्ट क्लाउड होल्डिंग्स' और जापान की 'नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट' भी प्रत्येक कम से कम 6% गिरी।

मार्केट वैल्यू में भारी गिरावट ऐन्थ्रोपिक के कार्यस्थल उत्पादकता टूल लॉन्च करने के बाद एआई के खतरे और बढ़ने से, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट ने 1.75 लाख करोड़ रुपये का मार्केट वॅल्यू कम कर दिया। पर्सिस्टेंट के शेयर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। निफ्टी आईटी इंडेक्स के स्टॉक्स का कुल मार्केट वैल्यू गिरकर 30 लाख करोड़ रुपये रह गया।

वॉल स्ट्रीट से हुई शुरुआत यह डर वॉल स्ट्रीट से फैला, जहां टेक शेयरों से भरे नैस्डैक इंडेक्स में 1.4% की गिरावट आई और इस सेक्टर का लगभग 300 अरब डॉलर का मार्केट वैल्यू खत्म हो गया। यह तेज गिरावट अमेरिकी एआई स्टार्टअप ऐन्थ्रोपिक के एक नए टूल की घोषणा के बाद आई, जो कॉर्पोरेट कानूनी टीमों के लिए बनाया गया है। इस टूल से कॉन्ट्रैक्ट समीक्षा, कानूनी ब्रीफ तैयार करना जैसे कई काम ऑटोमेट हो सकते हैं।

निवेशकों की बढ़ती चिंताएं इस डेवलपमेंट ने सॉफ्टवेयर स्टॉक्स के आसपास पहले से मौजूद मंदी के मूड को और बढ़ा दिया है। निवेशक बढ़ती प्रतिस्पर्धा और एआई अपनाने से होने वाले मार्जिन दबाव को लेकर चिंतित हैं। बाजार के लोगों को डर है कि जैसे-जैसे एआई टूल अधिक सक्षम होते जाएंगे, तकनीकी कंपनियों को मुनाफा बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण रखने में संघर्ष करना पड़ सकता है।

ब्रोकरेज फर्मों का सतर्क रुख अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपने भारतीय मॉडल पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर का एक्सपोजर कम कर दिया है। फर्म का कहना है कि अब उसके पोर्टफोलियो में इस सेक्टर का वेटेज 5.6 है, जो एमएससीआई इंडिया के 9.7 वेटेज से काफी कम है। पिछले 16 महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा 34 अरब डॉलर की निकासी के मद्देनजर यह सतर्कता बरती गई है, और आईटी सेक्टर इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है।