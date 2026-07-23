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56 लाख किसानों के लिए खुशखबरी! 2 लाख रुपये तक का कर्ज होगा माफ, सरकार ने जारी की लिस्ट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • किसानों का 2 लाख रुपये तक का लोन माफ होगा
  • सरकार ने उन किसानों की लिस्ट जारी कर दी है जिन किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है
  • सरकार 36,585 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इससे राज्य के करीब 56 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है
56 लाख किसानों के लिए खुशखबरी! 2 लाख रुपये तक का कर्ज होगा माफ, सरकार ने जारी की लिस्ट

किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ होगा। सरकार ने उन किसानों की लिस्ट जारी कर दी है जिन किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 के तहत किसानों का कर्ज माफ करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। सरकार ने सात जिलों के 533 पात्र किसानों की लिस्ट जारी की है। इस योजना पर सरकार 36,585 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इससे राज्य के करीब 56 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का फसल लोन माफ किया जाएगा।

किसानों की लिस्ट जारी

सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने योजना की शुरुआत करते हुए बताया कि पात्र किसानों को जल्द ही एसएमएस भेजा जाएगा। इसके बाद किसानों को आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। वैरिफिकेशन पूरा होने के बाद लोन माफ करने का अमाउंट सीधे उनके लोन खाते में डीबीटी यानी टायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी।

यहां मिलेगी जानकारी

योजना के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसमें 53 बैंकों ने किसानों के लोन का डेटा अपलोड किया है। किसानों को पहले एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद राज्यभर के करीब 32,000 सरकार सेवा केंद्रों पर जाकर आधार वैरिफिकेशन कराया जा सकेगा। लाभार्थियों की लिस्ट ग्राम पंचायत, सहकारी समिति और बैंक ब्रांच में भी लगाई जाएगी।

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इन लोगों को नहीं होगा फायदा

हालांकि, सरकार ने कुछ लोगों को इस योजना से बाहर रखा है। इनमें मौजूदा और पूर्व सांसद-विधायक, सरकारी और अर्द्धसरकारी कर्मचारी, स्थानीय निकायों के पदाधिकारी, कृषि के अलावा अन्य इनकम पर इनकम टैक्स देने वाले लोग, जिला सहकारी बैंक, चीनी मिल, दुग्ध संघ और कृषि उपज मंडियों के पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।

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ये होंगे नियम

सरकार ने हाल ही में योजना के नियमों में भी राहत दी है। अब 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमाफी योजना के लाभार्थी भी 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी के पात्र होंगे। पहले उन्हें सिर्फ 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन मिलता था। इसके अलावा अब किसानों को 2026-27 में ही कर्ज चुकाने की शर्त भी नहीं रहेगी। यदि उन्होंने पहले किसी भी दो सालों में फसल ऋण समय पर चुकाया है, तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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