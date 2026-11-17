फैमिली पेंशन के ₹9000 पाने के हकदार कौन? सरकार ने बताए नियम, सरकारी कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी
मुख्य बातें
- केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर जरूरी नियमों पर स्थिति साफ कर दी है
- अगर किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार में कौन-कौन पेंशन पाने का हकदार होगा और इसके लिए कितनी कमाई होनी चाहिए, इसे लेकर सरकार ने नई जानकारी दी है
Family Pension Rule: केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर जरूरी नियमों पर स्थिति साफ कर दी है। अगर किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार में कौन-कौन पेंशन पाने का हकदार होगा और इसके लिए कितनी कमाई होनी चाहिए, इसे लेकर सरकार ने नई जानकारी दी है। नियमों के मुताबिक, पात्र परिवार के सदस्यों की मासिक कमाई ₹9,000 और महंगाई राहत (डीआर) से कम होनी चाहिए। हालांकि, पति या पत्नी को इस इनकम लिमिट से छूट दी गई है। ऐसे में आइए समझते हैं कि फैमिली पेंशन किसे मिलेगी और सरकार ने क्या नियम तय किए हैं।
फैमिली पेंशन के लिए कितनी होनी चाहिए कमाई?
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50(11) के मुताबिक, पात्र परिवार के सदस्यों की अपनी मासिक कमाई ₹9,000 और उस पर मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) से कम होनी चाहिए। इस कमाई में फैमिली पेंशन को शामिल नहीं किया जाएगा। यह आय सीमा दिव्यांग बच्चों और भाई-बहनों को छोड़कर परिवार के अन्य पात्र सदस्यों पर लागू होती है। यानी उनकी दूसरी कमाई तय सीमा से कम होनी जरूरी है।
दिव्यांग बच्चों और भाई-बहनों के लिए अलग नियम
मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों और भाई-बहनों के लिए आय की अलग सीमा रखी गई है। उनकी फैमिली पेंशन के अलावा दूसरे स्रोतों से होने वाली कमाई उस पेंशन राशि से कम होनी चाहिए, जिसके वे हकदार हैं। फिलहाल यह पेंशन सरकारी कर्मचारी के वेतन का 30% और उस पर लागू महंगाई राहत के बराबर है।
पति या पत्नी की कमाई पर भी लागू होगी सीमा?
नहीं। कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को फैमिली पेंशन पाने के लिए किसी तरह की इनकम लिमिट पूरी करने की जरूरत नहीं है। यानी उनकी अपनी कमाई कितनी भी हो, सिर्फ इस वजह से फैमिली पेंशन बंद नहीं होगी। हालांकि, दोबारा शादी करने वाली संतानहीन विधवा को यह छूट नहीं मिलेगी। उन्हें परिवार के दूसरे पात्र सदस्यों की तरह तय आय सीमा का पालन करना होगा।
किन लोगों को साबित करनी होगी आर्थिक निर्भरता?
सरकार ने यह भी साफ किया है कि परिवार के कुछ सदस्यों को यह साबित करना होगा कि वे मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी पर आर्थिक रूप से निर्भर थे। इनमें अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां, आश्रित माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहन शामिल हैं। विभाग के मुताबिक, आर्थिक निर्भरता तय करने के लिए कमाई से जुड़ी वही सीमाएं देखी जाएंगी, जिनका इस्तेमाल यह पता लगाने में किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी कमाई से अपना गुजारा कर सकता है या नहीं।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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