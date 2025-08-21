fall in the price of gold has stopped today silver has jumped by rs 1745 know the rate of gold according to carat सोने के भाव में हो रही गिरावट थमी, चांदी ₹1745 उछली, जानें कैरेट के हिसाब से गोल्ड के रेट, Business Hindi News - Hindustan
सोने के भाव में हो रही गिरावट थमी, चांदी ₹1745 उछली, जानें कैरेट के हिसाब से गोल्ड के रेट

सर्राफा बाजारों में आज कई दिनों से चली आ रही सोने-चांदी के भाव में गिरावट थम गई है। चांदी एक झटके में ही 1745 रुपये महंगी हो गई है। अब 24 कैरेट गोल्ड ऑल टाइम हाई 2440 रुपये ही सस्ता रह गया है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 101934 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 01:09 PM
Gold Silver Price 21 August: सर्राफा बाजारों में आज कई दिनों से चली आ रही सोने-चांदी के भाव में गिरावट थम गई है। सोने की चमक हल्की ही सही बढ़ी है और चांदी एक झटके में ही 1745 रुपये महंगी हो गई है। अब 24 कैरेट गोल्ड 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से 2440 रुपये ही सस्ता रह गया है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 101934 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है।

आज कितना महंगा हुआ सोना

आज 24 कैरेट सोने का भाव महज 20 रुपये चढ़ा है। वहीं, चांदी 112939 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। जीएसटी समेत चांदी की कीमत 116327 रुपये किलो रह गई है। आइबीजेए के मुताबिक बुधवार को चांदी बिना जीएसटी 111194 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 98946 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

23 कैरेट गोल्ड का भाव: आज 23 कैरेट गोल्ड भी 20 रुपये चढ़कर 98570 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 101527 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड का भाव: 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 18 रुपये तेज होकर 90653 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 93372 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड का भाव: आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 15 रुपये बढ़कर 74222 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 76325 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 59631 रुपये पर पहुंच गया है।

इस साल सोना 23226 और चांदी 26922 रुपये हुई महंगी

सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 23226 रुपये और चांदी 26922 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

