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Kolkata: Traders react after fluctuations in stock market, in Kolkata, Sunday, Feb. 1, 2026. Stock market benchmark indices Sensex and Nifty tumbled on Sunday afternoon trade after the Budget proposed to raise Securities Transaction Tax to 0.05 per cent on commodity futures from 0.02 per cent. (PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI02_01_2026_000274B)

कनाडा की बड़ी निवेश कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स (Fairfax Financial Holdings) अब आईआईएफएल फाइनेंस (IIFL Finance) में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। Cnbc-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस की करीब 13.25% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेच सकती है। इस डील की कुल कीमत करीब 3,454 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके लिए 611 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो शेयर के मौजूदा भाव से करीब 4% कम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेयरफैक्स इस हिस्सेदारी को बेचकर पैसा जुटाना चाहती है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में 60% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कर सकती है। बता दें कि फेयरफैक्स ने भारत सरकार और देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC से आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इस पूरे सौदे की कीमत करीब 5.56 अरब डॉलर बताई जा रही है।

2015 में आईआईएफएल फाइनेंस में किया था निवेश फेयरफैक्स ने साल 2015 में आईआईएफएल फाइनेंस में करीब 22% हिस्सेदारी खरीदी थी। हालांकि, समय के साथ कंपनी की हिस्सेदारी घटकर सितंबर तिमाही के आखिर में 13.64% रह गई थी। Trendlyne के शेयरहोल्डिंग आंकड़ों के मुताबिक, फेयरफैक्स की सहयोगी कंपनी एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स के पास इतनी हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, फेयरफैक्स जल्द से जल्द आईआईएफएल फाइनेंस से अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलना चाहती है, ताकि आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित सौदे के लिए फंड जुटाया जा सके। हालांकि, फेयरफैक्सकी आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज में भी करीब 38% हिस्सेदारी है। कंपनी यहां अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% करने की प्रक्रिया में है। आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज निवेश बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े कारोबार में काम करती है।

ब्लैकस्टोन भी लगाएगी 5,000 करोड़ रुपये इधर, आईआईएफएल फाइनेंस ने पिछले हफ्ते 6,414 करोड़ रुपये जुटाने का ऐलान किया था। इस फंड जुटाने की योजना में दुनिया की बड़ी निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन 5,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। ब्लैकस्टोन यह निवेश कम्पल्सरिली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स (CCPS) के जरिए करेगी। इन शेयरों को बाद में 602 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इक्विटी शेयरों में बदला जाएगा। यह प्रक्रिया शेयर जारी होने के 18 महीने के भीतर पूरी होगी।