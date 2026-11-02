Fact Check: सभी को ₹8000 का दिवाली बोनस देगी मोदी सरकार? जानें वायरल मैसेज की सच्चाई
मुख्य बातें
- Diwali Bonus: PIB ने कहा है कि दिवाली पर हर नागरिक को ₹8,000 देने का दावा करने वाला मैसेज फर्जी है
- केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की है
- ठग दिवाली बोनस के नाम पर लोगों को फर्जी वेबसाइट का लिंक भेज रहे हैं
Diwali Bonus Fake News: "मोदी सरकार 8000 रुपये का दिवाली बोनस देने जा रही है।" कहीं आपके पास दिवाली पर 8000 रुपये के बोनस का मैसेज तो नहीं आया है? अगर नहीं आया तो राहत है, वरना यकीन करके अगर कोई लिंक पर क्लिक किए तो खाता खाली हो सकता है। PIB ने कहा है कि दिवाली पर हर नागरिक को ₹8,000 देने का दावा करने वाला मैसेज फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस वायरल दावे को लेकर लोगों को सतर्क किया है। ठग दिवाली बोनस के नाम पर लोगों को फर्जी वेबसाइट का लिंक भेज रहे हैं, जिसके जरिए उनकी निजी और बैंकिंग जानकारी चुराई जा सकती है।
WhatsApp पर वायरल हो रहा ₹8,000 बोनस का मैसेज
सोशल मीडिया और WhatsApp पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम पर केंद्र सरकार सभी नागरिकों को दिवाली के मौके पर ₹8,000 का कैश बोनस दे रही है। मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस रकम को प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है।
हालांकि, PIB ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की गई है। यह लोगों को ठगने के लिए फैलाया जा रहा फर्जी संदेश है।
लिंक पर क्लिक करते ही हो सकता है खाता खाली
इस तरह के मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से आप किसी फर्जी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। वहां आपसे नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाते या दूसरी निजी जानकारियां मांगी जा सकती हैं। यहां तक आपका बैंक खाता भी खाली हो सकता है। इनका इस्तेमाल साइबर ठगी और गलत लेनदेन के लिए किया जा सकता है। साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को ऐसे लिंक से दूर रहने और बिना पुष्टि किए किसी भी मैसेज को आगे न भेजने की सलाह दी है।
Cyber Crimes Unit Hyderabad ने भीअलर्ट करते हुए कहा है कि ₹8,000 बोनस के नाम पर आए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। किसी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट के साथ OTP, UPI PIN और बैंकिंग जानकारी साझा न करें। सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए किसी अनजान लिंक पर पैसे जमा न करें। किसी भी सरकारी योजना की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से ही जांचें। फर्जी मैसेज को WhatsApp ग्रुप या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉरवर्ड न करें।
साइबर ठगी होने पर कहां करें शिकायत?
अगर किसी फर्जी लिंक के जरिए आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं, तो तुरंत अपने बैंक को सूचना दें और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें