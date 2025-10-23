Hindustan Hindi News
facebook parent company meta makes a major decision 600 job cuts in ai
फेसबुक की मूल कंपनी मेटा का बड़ा फैसला, AI में 600 नौकरियां हुई खत्म

Thu, 23 Oct 2025 07:49 AMDrigraj Madheshia एएफपी
Meta Layoffs: फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विभाग में 600 नौकरियां खत्म का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम कंपनी के कामकाज को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया है। कंपनी ने पहले बहुत अधिक तेजी से नौकरियां बढ़ाई थीं।

किस पर असर नहीं होगा?

यह नौकरी कटौती मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा स्थापित 'TBD Lab' नामक विशेष प्रोजेक्ट को प्रभावित नहीं करेगी। इस लैब में ओपनएआई और एप्पल जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के टॉप शोधकर्ताओं को बहुत ऊँचे वेतन पर लाकर टीम बनाई गई है।

कहां होगी कटौती

यह नौकरी कटौती AI से जुड़े प्रोडकट्स पर उनकी बेसिक स्ट्रक्चर पर काम करने वाली टीमों पर केंद्रित होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, इसका उद्देश्य कंपनी की कार्यक्षमता बढ़ाना है, साथ ही कंपनी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के काम को प्रभावित नहीं होने देना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कटौती से प्रभावित कई कर्मचारियों को कंपनी में दूसरे विभागों में लगाया जा सकता है।

नौकरी कटौती का कारण

द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, तेजी से हुई भर्तियों की वजह से संगठन में फैलाव आ गया था, जिसे दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। कंपनी के चीफ AI अधिकारी अलेक्जेंडर वांग के एक मेमो का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस कटौती का मतलब है कि "अब किसी फैसले को लेने के लिए कम बैठकें और चर्चाएं होंगी।" मेटा ने एएफपी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है।

