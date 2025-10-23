फेसबुक की मूल कंपनी मेटा का बड़ा फैसला, AI में 600 नौकरियां हुई खत्म

संक्षेप: Meta Layoffs: फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विभाग में 600 नौकरियां खत्म का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम कंपनी के कामकाज को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया है।

Meta Layoffs: फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विभाग में 600 नौकरियां खत्म का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम कंपनी के कामकाज को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया है। कंपनी ने पहले बहुत अधिक तेजी से नौकरियां बढ़ाई थीं।

किस पर असर नहीं होगा? यह नौकरी कटौती मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा स्थापित 'TBD Lab' नामक विशेष प्रोजेक्ट को प्रभावित नहीं करेगी। इस लैब में ओपनएआई और एप्पल जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के टॉप शोधकर्ताओं को बहुत ऊँचे वेतन पर लाकर टीम बनाई गई है।

कहां होगी कटौती यह नौकरी कटौती AI से जुड़े प्रोडकट्स पर उनकी बेसिक स्ट्रक्चर पर काम करने वाली टीमों पर केंद्रित होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, इसका उद्देश्य कंपनी की कार्यक्षमता बढ़ाना है, साथ ही कंपनी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के काम को प्रभावित नहीं होने देना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कटौती से प्रभावित कई कर्मचारियों को कंपनी में दूसरे विभागों में लगाया जा सकता है।