₹85 पर आया था IPO, अब 405% चढ़ गया भाव, खरीदने की मची है लूट
Fabtech Technologies Cleanrooms Ltd share: फैबटेक टेक्नोलॉजीज क्लीनरूम्स लिमिटेड का आईपीओ जनवरी 2025 में ₹85 प्रति शेयर के भाव पर खुले थे। इसने 10 जनवरी 2025 को ₹169.57 पर लिस्ट होकर लगभग 99.5% का जबरदस्त रिटर्न दिया। बीते शुक्रवार को कंपनी के शेयर 2 पर्सेंट तक चढ़कर 429.65 रुपये पर आ गए थे। यानी आईपीओ प्राइस से अब तक यह शेयर 405 पर्सेंट तक चढ़ गया है।
वर्तमान शेयर प्राइस और रिटर्न
बता दें कि 22 अगस्त 2025 तक कंपनी का शेयर ₹429.65 पर ट्रेड कर रहा था। आईपीओ प्राइस (₹85) से वर्तमान मूल्य (₹429.65) तक इसने लगभग 405 % की वृद्धि की है। वहीं, लिस्टिंग प्राइस (₹169.57) से देखा जाए तो लाभ 153.4% का लाभ है। शेयर का 52-सप्ताह उच्च ₹470 और न्यूनतम ₹161.50 रहा है।
कंपनी का कारोबार
बता दें कि 2015 में निगमित, फैबटेक टेक्नोलॉजीज क्लीनरूम्स लिमिटेड एक वैश्विक कंपनी है जो फार्मास्युटिकल, बायोटेक और हेल्थकेयर क्षेत्रों के लिए टर्नकी इंजीनियरिंग समाधानों में विशेषज्ञता रखती है। फैबटेक टेक्नोलॉजीज क्लीनरूम्स लिमिटेड फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सेवा उद्योगों में विनियमित वातावरण के लिए पूर्व-इंजीनियर्ड और पूर्व-निर्मित उत्पाद और टर्नकी समाधान प्रदान करती है। बता दें कि फैबटेक टेक्नोलॉजीज का आईपीओ ₹27.74 करोड़ का बुक बिल्ड इश्यू था। यह इश्यू पूरी तरह से ₹27.74 करोड़ मूल्य के 0.33 करोड़ शेयरों का एक नया इश्यू था। फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ की बोली 3 जनवरी, 2025 से शुरू हुई और 7 जनवरी, 2025 को समाप्त हुई थी। फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ के लिए आवंटन 8 जनवरी, 2025 को अंतिम रूप दिया गया था।