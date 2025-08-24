₹85 पर आया था IPO, अब 405% चढ़ गया भाव, खरीदने की मची है लूट

Fabtech Technologies Cleanrooms Ltd share: फैबटेक टेक्नोलॉजीज क्लीनरूम्स लिमिटेड का आईपीओ जनवरी 2025 में ₹85 प्रति शेयर के भाव पर खुले थे। इसने 10 जनवरी 2025 को ₹169.57 पर लिस्ट होकर लगभग 99.5% का जबरदस्त रिटर्न दिया।

Fabtech Technologies Cleanrooms Ltd share: फैबटेक टेक्नोलॉजीज क्लीनरूम्स लिमिटेड का आईपीओ जनवरी 2025 में ₹85 प्रति शेयर के भाव पर खुले थे। इसने 10 जनवरी 2025 को ₹169.57 पर लिस्ट होकर लगभग 99.5% का जबरदस्त रिटर्न दिया। बीते शुक्रवार को कंपनी के शेयर 2 पर्सेंट तक चढ़कर 429.65 रुपये पर आ गए थे। यानी आईपीओ प्राइस से अब तक यह शेयर 405 पर्सेंट तक चढ़ गया है।

वर्तमान शेयर प्राइस और रिटर्न बता दें कि 22 अगस्त 2025 तक कंपनी का शेयर ₹429.65 पर ट्रेड कर रहा था। आईपीओ प्राइस (₹85) से वर्तमान मूल्य (₹429.65) तक इसने लगभग 405 % की वृद्धि की है। वहीं, लिस्टिंग प्राइस (₹169.57) से देखा जाए तो लाभ 153.4% का लाभ है। शेयर का 52-सप्ताह उच्च ₹470 और न्यूनतम ₹161.50 रहा है।