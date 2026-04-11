5 साल में 2459% का रिटर्न, 5 टुकड़ों में बंट रहा स्टॉक, 1 बोनस शेयर का भी ऐलान
Multibagger Stock: F Mec International Financial Services ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया है। कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है।
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक F Mec International Financial Services ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का फैसला किया है। 100 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। बता दें, पहली बार कंपनी के शेयरों का बंटवारा होगा। वहीं, पहली ही बार कंपनी शेयर बाजार में एक्स-बोनस ट्रेड करेगी।
कितने हिस्सों में बांटा जाएगा शेयर (Stock Split Updates)
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में इस मल्टीबैगर स्टॉक ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद F Mec International Financial Services के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा।
मिलेंगे कितने बोनस शेयर (Bonus Share Updates)
कंपनी ने कहा है कि निवेशकों को 1 बोनस शेयर दिया जाएगा। F Mec International Financial Services की तरफ से 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों पर एक शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया गया है। बता दें, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए भी तक इस कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।
शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा रहा है?
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर F Mec International Financial Services के शेयर बीएसई में 0.64 प्रतिशत की तेजी के बाद 91.36 रुपये के लेवल पर थे। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 38 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 3.92 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 150 रुपये और 52 वीक लो लेवल 58 रुपये प्रति शेयर है। इस कंपनी का मार्केट कैप 81.24 करोड़ रुपये का है।
5 साल में 2459% का कंपनी ने दिया है रिटर्न
दो साल में F Mec International Financial Services के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत ही बढ़ा है। लेकिन तीन साल से होल्ड करने वाले निवेशकों को कंपनी ने शेयर बाजार में 330 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में इस स्टॉक की कीमतों में 2459 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी में सितंबर 2025 तक प्रमोटर की हिस्सेदारी 36.91 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 63.09 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।