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टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने IPL में खिलाड़ी के तौर पर अपना सफर खत्म कर लिया है। अब वह IPL 2027 से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में मेंटर की नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बीच माही की शेयर बाजार को लेकर दी गई एक पुरानी सलाह सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में आ गई है। अक्टूबर 2024 में एक कार्यक्रम के दौरान धोनी ने युवाओं को फ्यूचर और ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग से दूर रहने की सलाह दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि F&O में पैसा लगाने से पहले इसके जोखिम को समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें फंसने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है।

F&O ट्रेडिंग को लेकर क्या बोले थे धोनी?

धोनी ने बताया था कि F&O मार्केट में ट्रेड करने वाले लोग बहुत जल्दी अपनी राय बदल लेते हैं। एक दिन उन्हें लगता है कि बाजार में खरीदारी करनी चाहिए, तो अगले ही दिन वे शेयर बेचने की सलाह देने लगते हैं। धोनी ने युवा और नए निवेशकों को खास तौर पर सावधान करते हुए कहा था, "कृपया F&O में मत घुसना, वरना फंस सकते हैं और इसमें फंसने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है।" उन्होंने यह भी कहा था कि अगर किसी को रोमांच और एड्रेनालिन का अनुभव चाहिए, तो उसके लिए दूसरी कई चीजें हैं। इसके लिए शेयर बाजार में अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। धोनी के मुताबिक, F&O ट्रेडिंग को समझना और संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है।

90% ट्रेडर्स को होता है नुकसान धोनी ने F&O ट्रेडिंग में होने वाले नुकसान पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई ट्रेडिंग ऐप खोलता है, तो वहां चेतावनी दी जाती है कि करीब 90 फीसदी F&O ट्रेडर्स को नुकसान होता है, जबकि सिर्फ 10 फीसदी लोग ही मुनाफा कमा पाते हैं। इस पर मजाकिया अंदाज में धोनी ने कहा था कि आखिर ये 10 फीसदी लोग कौन हैं, जो बाकी लोगों का पैसा लेकर अमीर बन रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि इसी वजह से उन्होंने खुद भी F&O ट्रेडिंग से दूरी बना ली।

शेयर खरीदने को लेकर भी बताया था अपना तरीका धोनी ने शेयर बाजार में निवेश करने के अपने तरीके के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि वह आमतौर पर ऐसे शेयर खरीदना पसंद नहीं करते, जो अपने ऑल टाइम हाई यानी अब तक के सबसे ऊंचे भाव पर कारोबार कर रहे हों। उनके मुताबिक, ऐसे शेयर उनकी निवेश की रणनीति में फिट नहीं बैठते।