लिस्टिंग डे पर क्रैश हो जाएगा यह आईपीओ? ब्रोकरेज के अनुमान ने बढ़ाई टेंशन
संक्षेप: Lenskart IPO: आईवियर की दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर ब्रोकरेज ने टेंशन बढ़ा दी है। एंबिट कैपिटल ने लेंसकार्ट आईपीओ के लिए सेल रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने लेंसकार्ट शेयर के लिए ₹337 का टारगेट प्राइस तय किया है।
Lenskart IPO: आईवियर की दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट के आईपीओ की लिस्टिंग का इंतजार है। इस बीच, आईपीओ को लेकर एक ब्रोकरेज ने ऐसी बात कही है जिससे निवेशकों की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल, एंबिट कैपिटल ने लेंसकार्ट आईपीओ के लिए "सेल" रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने लेंसकार्ट शेयर के लिए ₹337 का टारगेट प्राइस तय किया है, जो आईपीओ के टॉप-एंड प्राइस ₹402 प्रति शेयर से 16 फीसदी की गिरावट दिखाता है। इस बीच, आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम भी गिर गया है। यह प्रीमियम अपने चरम पर ₹120 से घटकर लगभग ₹15 रह गया है। यह आईपीओ की लिस्टिंग में केवल 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है।
कितना सब्सक्रिप्शन?
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ को शेयर बिक्री के अंतिम दिन 28.26 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 7,278 करोड़ रुपये के आईपीओ को 9,97,61,257 शेयरों के मुकाबले 281,88,45,629 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। निवेशक श्रेणियों में, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के कोटा को 40.35 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी को 18.23 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के हिस्से को 7.54 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।
402 रुपये प्रति शेयर का इश्यू प्राइस
आईवियर कंपनी ने आईपीओ के लिए 382-402 रुपये प्रति शेयर का इश्यू प्राइस तय किया है, जिसका लक्ष्य अपर बैंड पर 69,700 करोड़ रुपये से अधिक का मूल्यांकन है। लेंसकार्ट के इश्यू में 2,150 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए तो प्रवर्तकों व निवेशकों द्वारा 12.75 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) की गई।
क्या है प्लान?
लेंसकार्ट आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग रणनीतिक पहल के लिए करने का प्रस्ताव रखती है, जिसमें भारत में नए कंपनी-संचालित, कंपनी-स्वामित्व वाले (कोको) स्टोर स्थापित करने के लिए पूंजीगत व्यय और इन कोको स्टोरों के लिए लीज, किराया और लाइसेंस समझौतों के तहत भुगतान शामिल हैं।वर्ष 2008 में स्थापित, लेंसकार्ट ने 2010 में एक ऑनलाइन आईवियर मंच के रूप में शुरुआत की। कंपनी की उपस्थिति महानगरों, पहली और दूसरी श्रेणी के शहरों में है। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में अंतरराष्ट्रीय परिचालन भी है।