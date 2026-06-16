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डीजल पर ₹14 लीटर और ATF पर ₹12.50 प्रति लीटर बढ़ी एक्सपोर्ट ड्यूटी, नई दरें आज से लागू

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Petrol Diesel Export Duty: घरेलू खपत के लिए बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दरें भी पहले की तरह स्थिर रखी गई हैं
  • संशोधित दरें मंगलवार यानी आज से लागू हो गई हैं
डीजल पर ₹14 लीटर और ATF पर ₹12.50 प्रति लीटर बढ़ी एक्सपोर्ट ड्यूटी, नई दरें आज से लागू

केंद्र सरकार ने सोमवार को डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी बढ़ा दी है। राजस्व विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 12.5 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। वहीं, पेट्रोल के एक्सपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू खपत के लिए बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दरें भी पहले की तरह स्थिर रखी गई हैं। संशोधित दरें मंगलवार यानी आज से लागू हो गई हैं। बता दें इस बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

हर पखवाड़े तय होती हैं दरें

दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के बीच घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 27 मार्च से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) लगाना शुरू किया था। इन दरों की हर पखवाड़े यानी 15 दिन पर समीक्षा होती है और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल व एटीएफ की औसत कीमतों के आधार पर इन्हें संशोधित किया जाता है। इससे पहले एक जून को दरों में संशोधन किया गया था।

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पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की सप्लाई पर क्या बोली सरकार

दूसरी ओर, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार को आश्वस्त किया कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की कमी नहीं है। एक प्रेस वार्ता में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नागरिकों और उद्योग जगत से ऊर्जा का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स से कहा कि वे अपने उपभोक्ता पंपों से ही डीजल खरीदें, ताकि रिटेल आउटलेट पर दबाव कम किया जा सके।

रिटेल पंपों पर भीड़ कम करने के लिए अस्थायी आदेश

यह अपील इसलिए की गई क्योंकि सरकार ने रिटेल पंपों पर भीड़ कम करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है। शर्मा ने बताया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई स्थिर बनी हुई है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। समस्या की जड़ खपत के पैटर्न में आया बदलाव है। मई महीने में लगभग 42 करोड़ लीटर डीजल, जो पहले बल्क या उपभोक्ता पंपों के जरिए जाता था, अचानक रिटेल आउटलेट की ओर शिफ्ट हो गया। इससे कुछ जगहों पर सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें देखने को मिलीं।

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200 लीटर की लिमिट पर क्या बोली सरकार

आम उपभोक्ता को बचाने के लिए 11 जून को जारी बजट अधिसूचना के तहत रिटेल पर डीजल की बिक्री 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक सीमित कर दी गई। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं को अपने लिए निर्धरित पंपों से सप्लाई लेने का निर्देश दिया गया है। सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह कोई कमी नहीं बल्कि करीब 90 दिनों की एक अस्थायी व्यवस्था है, जो आम नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए लागू की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और सभी को सतर्कता के साथ ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए।

इनपुट: ANI

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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