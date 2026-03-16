शार्ट टर्म में शेयर बाजार के 5% गिरने की पूरी संभावना! एक्सपर्ट्स ने टारगेट में की कटौती, इन निवेशकों को अधिक खतरा
Stock Market Outlook: ब्रोकरेज हाउस सिटी ने निफ्टी50 के टारगेट को घटाकर 27000 कर दिया है। पहले टारगेट 28500 अंक था। यानी 17 प्रतिशत की कटौती ब्रोकरेज हाउस ने किया है। यह टारगेट दिसंबर 2026 के लिए है। नोमुरा ने भी टारगेट में कटौती की है।
Stock Market Outlook: शेयर बाजार में आज सोमवार को तूफानी तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी में तेज उछाल दर्ज की गई है। दोपहर 3 बजे के करीब सेंसेक्स 1000 से अधिक अंक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था। हालांकि, एक्सपर्ट्स की नई भविष्यवाणी ने निवेशकों को टेंशन को बढ़ा दिया है। ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से दिग्गज एक्सपर्ट्स ने घरेलू शेयर बाजारों के टारगेट प्राइस में कटौती की है।
क्या सेट किया है टारगेट
ब्रोकरेज हाउस सिटी ने निफ्टी50 के टारगेट को घटाकर 27000 कर दिया है। पहले टारगेट 28500 अंक था। यानी 17 प्रतिशत की कटौती ब्रोकरेज हाउस ने किया है। यह टारगेट दिसंबर 2026 के लिए है। नोमुरा ने भी टारगेट में कटौती की है। निफ्टी50 का टारगेट में कटौती करते हुए 24900 अंक सेट कर दिया है।
नोमुरा से जुड़े एक्सपर्ट्स मुखर्जी का कहना, “मौजूदा तनाव रूस-यूक्रेन युद्ध से ज्यादा चिंताजनक है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते दुनिया भर में 20 से 25 प्रतिशत तेल और एनएनजी की सप्लाई होती है। वहीं, रूस सिर्फ 8 से 10 प्रतिशत ही सप्लाई करता है।”
5% लुढ़क सकता है शेयर बाजार
एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म में 5 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स पर इस समय ज्यादा खतरा है। इसके पीछे की वजह ब्रोकरेज हाउस मौजूदा हालात को मानते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल इस संकट के खत्म होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है।
सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि सप्लाई प्रभावित होने की वजह से वित्त वर्ष 2027 में भारत का ग्रोथ रेट 20 से 30 बेसिस प्वाइंट कम हो सकता है। वहीं, महंगाई 50 से 75 बेसिस प्वाइंट बढ़ सकती है।
जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से घरेलू शेयर बाजार में 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। रुपया, डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो चुका है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।