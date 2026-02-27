Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

महारत्न कंपनी के शेयरों को बेचने की सलाह, एक्सपर्ट ने दिया नया टारगेट प्राइस, आज स्टॉक लुढ़के

Feb 27, 2026 11:21 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड (Gail India Ltd) के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक को बेचने की सलाह दी है। 

महारत्न कंपनी के शेयरों को बेचने की सलाह, एक्सपर्ट ने दिया नया टारगेट प्राइस, आज स्टॉक लुढ़के

महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड (Gail India Ltd) के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस ने गेल इंडिया के शेयरों को बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से गेल इंडिया के शेयरों के लिए 145 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। जोकि की आज की कीमत से भी कम है। बता दें, आज शुक्रवार को भी इस महारत्न कंपनी के शेयरों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:कंपनी के मालिक बेच रहे हैं 14.5% हिस्सा, खबर ने मचाई खलबली, 7.5% लुढ़का शेयर

क्या है ब्रोकरेज हाउस की चिंता का कारण?

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने गेल इंडिया को अपने पेट्रोकेमिकल बिजनेस को बंद करने की सलाह दी है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस ने महारत्न कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर चिंता जाहिर की है।

गेल इंडिया लिमिटेड गैस आधारित दो प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रहा है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कैपिटल आवंटन और उससे रिटर्न निवेशकों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है।

ये भी पढ़ें:3:1 बोनस शेयर, आज 9% उछला स्टॉक, रिकॉर्ड डेट पर मची है लूट

आज शेयरों में गिरावट

बीएसई में गेल इंडिया लिमिटेड के शेयर 168.35 रुपये के लेवल पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 170.15 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गए थे। बता दें, गेल इंडिया लिमिटेड का 52 वीक हाई 202.65 रुपये और 52 वीक लो लेवल 150.60 रुपये है।

शेयर बाजार में कैसा रहा है रिटर्न

बीते एक साल में गेल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 6.66 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 9.61 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में भी कम है। इस महारत्न कंपनी के शेयरों का भाव 5 साल में 79 प्रतिशत और 10 साल में 198 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी के शेयर इसी महीने की 5 तारीख को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। कंपनी ने योग्य निवेशकों को 1 शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड तब दिया था।

ये भी पढ़ें:आज खुल गया है SME IPO, निवेशकों की चिंता का सबब बना GMP

दिसंबर तिमाही में कैसा रहा प्रदर्शन?

गेल इंडिया लिमिटेड का कुल नेट सेल्स 35173.37 करोड़ रुपये दिसंबर तिमाही में रहा है। जोकि सालाना आधार पर 4.5 प्रतिशत कम है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट सेल्स 26834 करोड़ रुपये रहा था। गेल इंडिया को नेट प्रॉफिट के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 1756.17 करोड़ रुपये रहा। जोकि सालाना आधार पर 56.97 प्रतिशत कम है। बता दें, एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी नेट प्रॉफिट 3547 करोड़ रुपये रहा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stocks PSU Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,