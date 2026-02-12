एक्सपर्ट्स की नजर में आज के लिए 8 शानदार शेयर, आज पतंजलि, लेंसकॉर्ट समेत 9 में हलचल की उम्मीद

संक्षेप: Stocks To watch: मार्केट एक्सपर्ट्स सुमित बगाड़िया, गणेश डोंगरे और शिजू कूथुपल्लक्कल ने आज के कारोबार के लिए आठ इंट्राडे स्टॉक्स की सिफारिश की है। इनमें एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इंडस टावर्स, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, नौकरी डॉट कॉम, मारुति सुजुकी, चंबल फर्टिलाइजर्स और नारायण हृदयालय शामिल हैं।

मार्केट एक्सपर्ट्स सुमित बगाड़िया, गणेश डोंगरे और शिजू कूथुपल्लक्कल ने आज के कारोबार के लिए आठ इंट्राडे स्टॉक्स की सिफारिश की है। इनमें एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इंडस टावर्स, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, नौकरी डॉट कॉम, मारुति सुजुकी, चंबल फर्टिलाइजर्स और नारायण हृदयालय शामिल हैं। दूसरी ओर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (HAL), हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), ओएनजीसी, कोल इंडिया, भारत फोर्ज, इंडियन होटल्स, आईआरसीटीसी, मुथूट फाइनेंस और हिंडाल्को आज अपने दिसंबर तिमाही (Q3) के नतीजे घोषित करेंगी। इन शेयरों में आज कारोबार के दौरान हलचल देखने को मिल सकती है।

इन स्टॉक्स में हलचल की उम्मीद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स: मुनाफे में भारी गिरावट भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलजी इंडिया का दिसंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 61% घटकर 89.7 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी के मुनाफे में यह बड़ी गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकती है।

फेडरल बैंक: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को 9.95% हिस्सेदारी की मंजूरी आरबीआई ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और आईसीआईसीआई बैंक समूह की संस्थाओं को फेडरल बैंक में अधिकतम 9.95% हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से बैंक के शेयरों में तेजी आ सकती है।

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस: मुनाफे में 6982% का उछाल लेंसकार्ट ने दिसंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने इंटीग्रेटेड नेट प्रॉफिट में 6982% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की। कंपनी का मुनाफा 2 करोड़ रुपये से उछलकर 131 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

भेल (BHEL): ओवरसब्सक्रिप्शन का लाभ उठाने की तैयारी सरकारी कंपनी भेल ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि उसके ऑफर फॉर सेल (OFS) को गैर-खुदरा निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसके बाद वह ओवरसब्सक्रिप्शन विकल्प का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।

पतंजलि फूड्स: मुनाफे में 60% का इजाफा एफएमसीजी कंपनी पतंजलि फूड्स का दिसंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 60% बढ़कर 594 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 371 करोड़ रुपये था। कंपनी की मजबूत वृद्धि निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।

IRCON: मुनाफे में 16% की बढ़ोतरी सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन ने दिसंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 15.97% बढ़ाकर 99.9 करोड़ रुपये दर्ज किया, जो पिछले साल समान तिमाही में 86.1 करोड़ रुपये था। कंपनी की आय में लगातार सुधार जारी है।

एस्ट्राजेनेका फार्मा: मामूली बढ़त के साथ मिलाजुला प्रदर्शन एस्ट्राजेनेका फार्मा का दिसंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 5.9% बढ़कर 32.6 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 30.8 करोड़ रुपये था। कंपनी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक मिलाजुला रहा।

एथर एनर्जी: सरकार और निवेश फंड का पूर्ण निकास ब्लॉक डील के जरिए भारत सरकार और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड-II ने एथर एनर्जी में अपनी पूरी 1.92% हिस्सेदारी (73.33 लाख शेयर) 330.6 करोड़ रुपये में बेच दी। यह लेन-देन बीएसई और एनएसई पर हुआ।

गोदरेज इंडस्ट्रीज: मुनाफे में 8.7% का उछाल गोदरेज इंडस्ट्रीज ने दिसंबर तिमाही के नतीजों में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 8.7% बढ़कर 204.5 करोड़ रुपये दर्ज किया, जो पिछले साल इसी अवधि में 188.2 करोड़ रुपये था। कंपनी के शेयरों में सकारात्मक रुख देखने को मिल सकता है।

इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स सुमित बगाड़िया (चॉइस ब्रोकिंग) के टॉप शेयर · एपीएल अपोलो ट्यूब्स: 2280 रुपये पर खरीदें, टार्गेट 2440 रुपये, स्टॉप लॉस 2200 रुपये

· इंडस टावर्स: 467 रुपये पर खरीदें, टार्गेट 501 रुपये, स्टॉप लॉस 450 रुपये

गणेश डोंगरे (आनंद राठी) के टॉप शेयर · कोल इंडिया लिमिटेड: 418 रुपये पर खरीदें, टार्गेट 430 रुपये, स्टॉप लॉस 410 रुपये

· एचडीएफसी बैंक: 928 रुपये पर खरीदें, टार्गेट 955 रुपये, स्टॉप लॉस 910 रुपये

· नौकरी डॉट कॉम: 1170 रुपये पर खरीदें, टार्गेट 1820 रुपये, स्टॉप लॉस 1150 रुपये

शिजू कूथुपल्लक्कल (प्रभुदास लीलाधर) के टॉप शेयर · मारुति सुजुकी (MSIL): 15,412 रुपये पर खरीदें, टार्गेट 15,770 रुपये, स्टॉप लॉस 15,250 रुपये

· चंबल फर्टिलाइजर्स: 465 रुपये पर खरीदें, टार्गेट 490 रुपये, स्टॉप लॉस 455 रुपये

· नारायण हृदयालय: 1864 रुपये पर खरीदें, टार्गेट 1970 रुपये, स्टॉप लॉस 1825 रुपये