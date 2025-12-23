शॉर्ट टर्म में इन शेयरों पर एक्पर्ट्स बुलिश, मार्केट के उतार-चढ़ाव में चुने ये 6 शेयर

संक्षेप: Stocks to buy for the short term: मास्टर कैपिटल सर्विसेज केविष्णु कांत उपाध्याय और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के हितेश टेलर अगले 1-2 हफ्तों के लिए खरीदने के लिए 6 शेयरों की सलाह दिया है। इनमें भारती एयरटेल, एनएमडीसी, बीएसई समेत 6 शेयर हैं।

Stocks to buy for the short term: वैश्विक संकेतों के चलते शेयर मार्केट में अस्थिरता बनी रहने की उम्मीद है। सभी की नजर अमेरिकी तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े पर टिकी है। यह आंकड़े अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बारे में संकेत देते हैं और अमेरिकी फेड की ब्याज दर की दिशा के बारे में उम्मीदों को आकार देते हैं।

ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि इस मोड़ पर निवेशकों को मजबूत मौलिक फंडामेंटल्स और अनुकूल तकनीकी संकेतक वाले शेयरों को खरीदने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मास्टर कैपिटल सर्विसेज केविष्णु कांत उपाध्याय और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के हितेश टेलर अगले 1-2 हफ्तों के लिए खरीदने के लिए 6 शेयरों की सलाह दिया है।

विशेषज्ञ: हितेश टेलर, तकनीकी शोध विश्लेषक, चॉइस ब्रोकिंग भारती एयरटेल खरीदें: ₹2,147.60 पर, टार्गेट प्राइस: ₹2,300, स्टॉप लॉस: ₹2,060 टेलर के अनुसार, भारती एयरटेल साइडवेज रेंज ब्रेकआउट के बाद ताकत के संकेत दिखा रहा है। शेयर डेली चार्ट पर एक मजबूत तेजी वाली कैंडल के साथ ऊपर बढ़ रहा है, जिसे अपने पिछले गिरते ट्रेंडलाइन के ऊपर ब्रेकआउट का समर्थन प्राप्त है। यह नई तेजी की गति का संकेत देता है। कीमत प्रमुख 20, 50, 100 और 200-दिवसीय ईएमए से ऊपर बनी हुई है, जो एक मजबूत ट्रेंड संरचना और निरंतर खरीदारी की रुचि को उजागर करती है। 65.41 पर आरएसआई एक उछाल की राह पर है, जो स्वस्थ गति सुझाता है।

टेलर ने कहा कि नीचे की ओर, तत्काल समर्थन ₹2,100 के पास है, जो 20-दिवसीय ईएमए के साथ संरेखित है, जहां खरीदारी की रुचि स्पष्ट है। ऊपर की ओर, टेलर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शेयर पहले ही अपने अल्पकालिक प्रतिरोध को तोड़ चुका है और ऊपर बढ़ना जारी रखे हुए है। टेलर ने कहा, "शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अनुशासित जोखिम प्रबंधन के अधीन, ₹2,060 के स्टॉप लॉस के साथ ₹2,300 के लक्ष्य के लिए वर्तमान स्तरों के पास खरीदारी पर विचार कर सकते हैं।"

एनएमडीसी खरीदें: ₹78.52 पर, टार्गेट प्राइस: ₹85, स्टॉप लॉस: ₹75.25 टेलर केअनुसार, एनएमडीसी अपने 50-दिवसीय ईएमए के पास मजबूत समर्थन लेने के बाद एक साइडवेज रेंज के भीतर मजबूती पकड़ रहा है, जो स्थिरता और निचले स्तरों पर संचय का संकेत देता है। शेयर अपने प्रमुख 20, 50, 100 और 200-दिवसीय ईएमए से ऊपर कारोबार करना जारी रखे हुए है, जो अंतर्निहित ताकत और एक सकारात्मक मध्यम अवधि के ट्रेंड को उजागर करता है।

64.48 पर आरएसआई बढ़ते मोड में है, जो बेहतर हो रही गति और बढ़ती खरीदारी की रुचि का संकेत देता है। टेलर ने कहा कि नीचे की ओर, तत्काल समर्थन ₹76.20 के पास है, जो 20-दिवसीय ईएमए के साथ संरेखित है, इसके बाद ₹75.50 के पास 50-दिवसीय ईएमए के पास एक मजबूत समर्थन है, जहां संचय दिख रहा है।

ऊपर की ओर, तत्काल प्रतिरोध लगभग ₹78.80–79 के आसपास देखा जा रहा है, और इस क्षेत्र के ऊपर एक निर्णायक ब्रेक और स्थिरता आगे की बढ़त को ट्रिगर कर सकती है। टेलर ने कहा, "शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अनुशासित जोखिम प्रबंधन के अधीन, ₹75.25 के स्टॉप लॉस के साथ ₹85 के लक्ष्य के लिए वर्तमान स्तरों के पास खरीदारी पर विचार कर सकते हैं।"

बीएसई खरीदें: ₹2,775.50 पर, टार्गेट प्राइस: ₹3,030, स्टॉप लॉस: ₹2,650 टेलर ने कहा कि बीएसई लगातार उच्च उच्च-उच्च निम्न संरचना बना रहा है, जो एक निरंतर सकारात्मक ट्रेंड का संकेत देता है। एक संक्षिप्त मजबूती के बाद, शेयर ने एक स्विंग लो बनाया और अपने पिछले उच्च के पास मजबूत समर्थन लिया, जो स्वस्थ संचय और नई खरीदारी की रुचि को दर्शाता है। कीमत प्रमुख 20, 50, 100 और 200-दिवसीय ईएमए से ऊपर बनी हुई है, जो मजबूत अंतर्निहित गति का संकेत देती है।

56.72 पर आरएसआई निरंतरता के लिए जगह के साथ स्थिर गति सुझाता है। ऊपर की ओर, टेलर ने कहा कि तत्काल प्रतिरोध ₹2,800 के पास है, और इस क्षेत्र के ऊपर एक निर्णायक ब्रेक और स्थिरता आगे की बढ़त का दरवाजा खोल सकती है। नीचे की ओर, मजबूत समर्थन लगभग ₹2,650 के आसपास देखा जा रहा है, जो 100-दिवसीय ईएमए के साथ संरेखित है।

टेलर ने कहा, "निवेशक अनुशासित जोखिम प्रबंधन के अधीन, ₹2,650 के स्टॉप लॉस के साथ ₹3,030 के लक्ष्य के लिए वर्तमान स्तरों के पास खरीदारी पर विचार कर सकते हैं।"

विशेषज्ञ: विष्णु कांत उपाध्याय, एवीपी- रिसर्च एंड एडवाइजरी, मास्टर कैपिटल सर्विसेज बिड़लासॉफ्ट खरीदें: ₹450 पर, टार्गेट प्राइस: ₹496 और ₹510, स्टॉप लॉस: ₹420 उपाध्याय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिड़लासॉफ्ट डेली चार्ट पर एक तेजी वाले उलटफेर के मजबूत संकेत दिखा रहा है। शेयर ने 21-दिवसीय और 55-दिवसीय ईएमए के बीच एक तेजी वाला क्रॉसओवर देखा है, जो अल्पकालिक गति में तेजी को उजागर करता है। उपाध्याय ने कहा, "कीमतों ने गिरती ट्रेंडलाइन प्रतिरोध को भी निर्णायक रूप से तोड़ दिया है, जिससे ट्रेंड में बदलाव की पुष्टि होती है।

इसके अलावा, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन निचले स्तरों पर क्रमिक संचय का संकेत देता है, जो आने वाले सत्रों में सुधारती भावना और आगे की बढ़त की गुंजाइश सुझाता है।"

ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स खरीदें: ₹2,038 पर, टार्गेट प्राइस: ₹2,150 और ₹2,180, स्टॉप लॉस: ₹1,930 उपाध्याय केअनुसार, ग्लेनमार्क के शेयर डेली चार्ट पर एक स्पष्ट तेजी वाला बदलाव देख रहे हैं। शेयर ने 21-दिवसीय और 55-दिवसीय ईएमए के बीच एक तेजी वाला क्रॉसओवर दर्ज किया है, जो बेहतर हो रही छोटी अवधि के गति को दर्शाता है। कीमतों ने गिरती ट्रेंडलाइन प्रतिरोध को भी निर्णायक रूप से तोड़ दिया है, जिससे सुधारात्मक से सकारात्मक ट्रेंड में बदलाव की पुष्टि होती है।

उपाध्याय ने कहा, "उच्च उच्च और उच्च निम्न का गठन शेयर की तेजी वाली संरचना को और बेहतर बनाता है। कुल मिलाकर, कीमत संरचना निकट से मध्यम अवधि में निरंतर बढ़त की क्षमता के साथ मजबूत होती भावना का सुझाव देती है।"

केईआई इंडस्ट्रीज खरीदें: ₹4,440 पर, टार्गेट प्राइस: ₹4,800 और ₹4,900, स्टॉप लॉस: ₹4,140 उपाध्याय ने कहा कि केईआई इंडस्ट्रीज के शेयरों ने अपने पिछले प्रतिरोध के ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट दिया है, जिससे डेली चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न की पुष्टि होती है। शेयर अब आराम से अपने 21-दिवसीय और 55-दिवसीय ईएमए से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो मजबूत हो रही अल्पकालिक से मध्यम अवधि की गति का संकेत देता है।

ब्रेकआउट के साथ जुड़ी वॉल्यूम स्पाइक इस कदम की विश्वसनीयता बढ़ाती है और खरीदारों से ताजा भागीदारी का सुझाव देती है। उपाध्याय ने कहा, "कुल मिलाकर संरचना एक तेजी वाली निरंतरता की ओर इशारा करती है, यदि कीमत ब्रेकआउट क्षेत्र के ऊपर बनी रहती है तो उच्च स्तरों के टेस्ट होने की संभावना है।"