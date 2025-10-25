₹30 से कम की कीमत वाले इस पेनी स्टॉक पर एक्सपर्ट का भरोसा, बोले 150% चढ़ेगा, जानें टारगेट प्राइस

संक्षेप: Peeny Stock: घरेलू ब्रोकरेज फर्म Ventura Securities का मानना है कि 30 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक Virinchi का भाव अगले दो साल में 150 प्रतिशत चढ़ जाएगा। एक्सपर्ट की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

Peeny Stock: घरेलू ब्रोकरेज फर्म Ventura Securities का मानना है कि 30 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक Virinchi का भाव अगले दो साल में 150 प्रतिशत चढ़ जाएगा। एक्सपर्ट की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट में यह बात कही गई है। ब्रोकरेज हाउस ने उम्मीद जताई है कि अगले 24 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 67 रुपये के लेवल तक जा सकता है। बता दें, Virinchi का मार्केट कैप भी 300 करोड़ रुपये से कम का है।

Ventura Securities ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि नई ग्राहकों की वजह से वित्त वर्ष 2028 तक कंपनी का रेवन्यू 176 करोड़ रुपये पहुंच सकता है।

शेयर बाजार में संघर्ष कर रहा है स्टॉक शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर Virinchi का शेयर 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 27.25 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों का भाव 3.47 प्रतिशत गिरा है। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि कंपनी ने 6 महीने में 16.25 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस तेजी के बाद भी एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 5.45 प्रतिशत बढ़ा है। Virinchi का 52 वीक हाई 32.69 रुपये और 52 वीक लो लेवल 19.37 रुपये है।

2 साल में Virinchi के शेयरों की कीमतों में 17.30 प्रतिशत और 3 साल में 36.70 प्रतिशत की गिरावट आई है। 5 साल में यह पेनी स्टॉक 51.22 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालांकि, सेंसेक्स इंडेक्स की तुलना में काफी कम है।

हैदराबाद से हुई थी शुरुआत इस कंपनी की शुरुआत 1990 में हैदराबाद में हुई में थी। कंपनी आईटी और हेल्थकेयर सेक्टर में काम कर रही है। मौजूदा समय में Virinchi चार अलग-अलग बिजनेस ऑपरेट करती है।