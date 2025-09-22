इन 4 कंपनियों को खरीदने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट, लिस्ट में टाटा का स्टॉक भी

शेयर बाजार में आज एनटीपीसी, टाटा पॉवर, पॉवर ग्रिड और ACME Solar में से 2 कंपनियों शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस IIFL Securities ने इन कंपनियों के शेयरों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है।

शेयर बाजार में आज एनटीपीसी, टाटा पॉवर, पॉवर ग्रिड और ACME Solar में से 2 कंपनियों शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस IIFL Securities ने इन कंपनियों के शेयरों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है।

क्या दिया है टारगेट प्राइस आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने एनटीपीसी के शेयरों के लिए 405 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। वहीं, पावर ग्रिड का टारगेट प्राइस 365 रुपये है। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि टाटा पावर का शेयर 445 रुपये और ACME Solar का शेयर 335 रुपये तक जा सकता है। इस सभी कंपनियों के शेयरों को ब्रोकरेज हाउस की तरफ से BUY टैग मिला है।

कैसा रहा है प्रदर्शन 1- NTPC कंपनी के शेयरों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दिखी जरूर थी। लेकिन उसके बाद नरमी देखने को मिल रही है। यह पावर स्टॉक 337.05 रुपये के लेवल तक गिर गया था। पिछले एक साल में एनटीपीसी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

2- टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (Tata Power Company) कंपनी के शेयर भले ही सोमवार को गिरावट के साथ खुले। लेकिन उसके बाद बढ़त बनाने में सफल रहे हैं। इस स्टॉक का इंट्रा-डे हाई सोमवार को 399.95 रुपये रहा है। पिछले एक साल में टाटा पावर के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।

3- Acme Solar कंपनी के शेयरों में तेजी के बाद नरमी देखने को मिल रही है। यह स्टॉक सोमवार को 299.85 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंचने के बाद लुढ़क गया। जिसकी वजह से एक वक्त पर शेयरों का भाव 291.15 रुपये के लेवल पर आ गया है। बीते 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 44 प्रतिशत की तेजी आई है।

4- पावर ग्रिड यह स्टॉक 286.40 रुपये के लेवल पर खुलने के बाद दिन में 288.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 16 प्रतिशत गिरा है।