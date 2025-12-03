Hindustan Hindi News
ग्रे मार्केट में बढ़ रहा इस शेयर का जलवा, अब 175 रुपये पहुंचा GMP, IPO पर लगा 947 गुना दांव

ग्रे मार्केट में बढ़ रहा इस शेयर का जलवा, अब 175 रुपये पहुंचा GMP, IPO पर लगा 947 गुना दांव

संक्षेप:

एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयरों का GMP बढ़कर 125% पहुंच गया है। बढ़ता ग्रे मार्केट प्रीमियम बंपर लिस्टिंग की तरफ इशारा कर रहा है। कंपनी के शेयर 5 दिसंबर को लिस्ट होंगे। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 140 रुपये है।

Wed, 3 Dec 2025 10:19 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयरों का जलवा ग्रे मार्केट में लगातार बढ़ रहा है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) बढ़कर 125 पर्सेंट पहुंच गया है। कंपनी के शेयरों का बढ़ता ग्रे मार्केट प्रीमियम बंपर लिस्टिंग की तरफ इशारा कर रहा है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार 5 दिसंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ पर 947 गुना से ज्यादा दांव लगा था। एक्साटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 28 नवंबर को खुला था और यह 2 दिसंबर तक ओपन रहा।

140 रुपये का शेयर, 175 रुपये पहुंच गया GMP
IPO में एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर का दाम 140 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 175 रुपये या 125 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 37.45 करोड़ रुपये तक का था। अपूर्व के सिन्हा और स्वाति सिन्हा कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75.85 पर्सेंट थी। एक्साटो टेक्नोलॉजीज की शुरुआत साल 2016 में हुई है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है, जो कि टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है।

आईपीओ पर लगा 947 गुना से ज्यादा दांव
एक्साटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ (Exato Technologies IPO) टोटल 947.21 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 1068.74 गुना दांव लगा है। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) का कोटा 1488.72 गुना सब्सक्राइब हुआ। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 327.08 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, रिटेल इनवेस्टर्स को 2 लॉट के लिए 2,80,000 रुपये का निवेश करना पड़ा है।

