ग्रे मार्केट में बढ़ रहा इस शेयर का जलवा, अब 175 रुपये पहुंचा GMP, IPO पर लगा 947 गुना दांव

संक्षेप: एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयरों का GMP बढ़कर 125% पहुंच गया है। बढ़ता ग्रे मार्केट प्रीमियम बंपर लिस्टिंग की तरफ इशारा कर रहा है। कंपनी के शेयर 5 दिसंबर को लिस्ट होंगे। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 140 रुपये है।

एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयरों का जलवा ग्रे मार्केट में लगातार बढ़ रहा है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) बढ़कर 125 पर्सेंट पहुंच गया है। कंपनी के शेयरों का बढ़ता ग्रे मार्केट प्रीमियम बंपर लिस्टिंग की तरफ इशारा कर रहा है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार 5 दिसंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ पर 947 गुना से ज्यादा दांव लगा था। एक्साटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 28 नवंबर को खुला था और यह 2 दिसंबर तक ओपन रहा।

140 रुपये का शेयर, 175 रुपये पहुंच गया GMP

IPO में एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर का दाम 140 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 175 रुपये या 125 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 37.45 करोड़ रुपये तक का था। अपूर्व के सिन्हा और स्वाति सिन्हा कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75.85 पर्सेंट थी। एक्साटो टेक्नोलॉजीज की शुरुआत साल 2016 में हुई है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है, जो कि टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है।