पहले ही दिन पैसा डबल, 140 रुपये के इस शेयर पर टूट पड़े थे लोग, विजय केडिया का भी है दांव
एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने पहले ही दिन लोगों का पैसा दोगुना कर दिया है। कंपनी के शेयर 90% के फायदे के साथ 266 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट और चढ़कर 279.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 140 रुपये था।
एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पर जमकर दांव लगा, अब कंपनी के शेयरों ने लिस्टिंग पर भी धमाल मचा दिया है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को BSE में 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 266 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट और चढ़कर 279.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। IPO में एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर का दाम 140 रुपये था। यानी, आईपीओ प्राइस के मुकाबले एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर पहले ही दिन 100 पर्सेंट चढ़ गए हैं।
विजय केडिया का भी कंपनी पर दांव
दिग्गज निवेशक विजय किशनलाल केडिया का भी एक्साटो टेक्नोलॉजीज पर बड़ा दांव है। कंपनी में विजय केडिया की 4.5 पर्सेंट हिस्सेदारी है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का टोटल साइज 37.45 करोड़ रुपये तक का था। एक्साटो टेक्नोलॉजीज की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। एक्साटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है, जो कि तकनीकी आधारित सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। यह सॉल्यूशंस कस्टमर इंगेजमेंट्स और ऑपरेशनल इफीशिएंसी को बढ़ाते हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज CX एंड एनालिटिक्स, यूनिफाइड कम्युनिकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्साटो IQ समेत कई तरह की सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, हेल्थकेयर, रिटेल, टेलिकॉम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज उपलब्ध कराती है।
947 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का IPO
एक्साटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ (Exato Technologies IPO) टोटल 947.21 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 1068.74 गुना दांव लगा। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 1488.72 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा 327.08 गुना सब्सक्राइब हुआ। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,80,000 रुपये का निवेश करना पड़ा। अपूर्व के सिन्हा और स्वाति सिन्हा, कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले एक्साटो टेक्नोलॉजीज में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75.85 पर्सेंट थी, जो कि अब 54.73 पर्सेंट रह गई है।