13 दिन में 140 रुपये से 400 के पार यह नया-नवेला शेयर, विजय केडिया के पास 3 लाख से ज्यादा शेयर

संक्षेप: SME कंपनी एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर मंगलवार को 10% चढ़कर 410.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 5 दिसंबर को बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 140 रुपये था। विजय केडिया का कंपनी पर बड़ा दांव है।

SME Stock: शेयर बाजार की नई-नवेली कंपनी एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। SME कंपनी एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर मंगलवार को BSE में 10 पर्सेंट उछलकर 410.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर इसी महीने 5 दिसंबर को बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 140 रुपये था। आईपीओ प्राइस के मुकाबले एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 15 दिन से कम में 190 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का भी एक्साटो टेक्नोलॉजीज पर बड़ा दांव है।

पहले ही दिन दोगुना हुआ लोगों का पैसा

एक्साटो टेक्नोलॉजीज (Exato Technologies) के शेयरों में निवेशकों का पैसा पहले ही दिन दोगुना हो गया था। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 140 रुपये था। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 5 दिसंबर 2025 को 90 पर्सेंट के फायदे का साथ 266 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 5 पर्सेंट और उछलकर 279.30 रुपये पर बंद हुए। यानी, आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर पहले ही दिन 100 पर्सेंट उछल गए। एक्साटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 28 नवंबर 2025 को खुला था और यह 2 दिसंबर तक ओपन रहा।

विजय केडिया के पास हैं कंपनी के 3 लाख से ज्यादा शेयर

दिग्गज निवेशक विजय किशनलाल केडिया का एक्साटो टेक्नोलॉजीज (Exato Technologies) पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पास एक्साटो टेक्नोलॉजीज के 3,50,436 शेयर हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज में विजय केडिया की 3.48 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा 5 दिसंबर 2025 तक का है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज में प्रमोटर की हिस्सेदारी 54.73 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 45.27 पर्सेंट है।