इस IPO पर टूट पड़े लोग, पहले ही दिन 57 गुना से ज्यादा दांव, 93% पहुंच गया GMP

संक्षेप: एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में पहले ही दिन 57 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 140 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 131 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं।

एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पर लोग टूट पड़े हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पर पहले ही दिन 57 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 2 दिसंबर तक खुला रहेगा। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर ग्रे मार्केट में भी दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में 93 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज की शुरुआत साल 2016 में हुई है। कंपनी टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है, जो कि कस्टमर इंगेजमेंट और ऑपरेशनल इफीशिएंसी को बढ़ाते हैं।

140 रुपये शेयर का दाम, 131 रुपये पहुंच गया GMP

एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयर का दाम 140 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 131 रुपये या 93.57 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो निवेशक लिस्टिंग वाले दिन जबरदस्त फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 5 दिसंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 37.45 करोड़ रुपये तक का है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 3 दिसंबर 2025 तक फाइनल हो सकता है।