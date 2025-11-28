दांव लगाने के लिए खुला IPO, GMP का इशारा, पहले ही दिन होगा 80% से ज्यादा फायदा

संक्षेप: एक्साटो टेक्नोलॉजीज के IPO में शेयर का दाम 140 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 116 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो कंपनी के शेयर 256 रुपये के करीब लिस्ट हो सकते हैं।

एक्साटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए शुक्रवार 28 नवंबर से खुल गया है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में 82 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 2 दिसंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं।

IPO में 140 रुपये शेयर का दाम, 116 रुपये पहुंच गया GMP

एक्साटो टेक्नोलॉजीज (Exato Technologies) के आईपीओ में शेयर का दाम 140 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 116 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 256 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 82 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 3 दिसंबर को फाइनल होगा। वहीं, एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 5 दिसंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्ससचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।