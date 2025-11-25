IPO खुलने से पहले ही 57% पहुंच गया GMP, ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा यह शेयर, पहले ही दिन कर सकता है मालामाल
एक्साटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 28 नवंबर से खुल रहा है। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 140 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 80 रुपये के प्रीमियम पर हैं। अगर मौजूदा GMP के हिसाब से देखें तो कंपनी के शेयर 220 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं।
एक और कंपनी का IPO खुलने जा रहा है। यह कंपनी एक्साटो टेक्नोलॉजीज है। कंपनी का आईपीओ 28 नवंबर से दांव लगाने के लिए खुलेगा। IPO खुलने से पहले ही एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 57 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 2 दिसंबर तक खुला रहेगा। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 37.45 करोड़ रुपये तक का है।
140 रुपये का शेयर, 80 रुपये पहुंच गया GMP
एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयर का दाम 140 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 80 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 220 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 को लिस्ट हो सकते हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 3 दिसंबर को फाइनल हो सकता है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर अपूर्व के सिन्हा और स्वाति सिन्हा हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75.85 पर्सेंट है।
2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं आम निवेशक
एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं। यानी, दो लॉट के लिए आम निवेशकों को 2,80,000 रुपये का निवेश करना होगा। एक्साटो टेक्नोलॉजीज की शुरुआत साल 2016 में हुई है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज एक कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है, जो कि टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है, जो कि कस्टमर इंगेजमेंट्स और ऑपरेशनल इफीशिएंसी को बढ़ाते हैं। कंपनी CX एंड एनालिटिक्स, यूनिफाइड कम्युनिकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्साटो IQ समेत सर्विसेज की एक व्यापक रेंज ऑफर करती है।