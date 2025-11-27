₹100 के करीब पहुंचा इस IPO का GMP, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹95000 का फायदा

संक्षेप: Exato Technologies IPO : एक्साटो टेक्नोलॉजी आईपीओ कल यानी 28 नवंबर से खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 2 दिसंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ खुलने से पहले ग्रे मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। जीएमपी 100 रुपये के करीब पहुंच गया है।

Exato Technologies IPO : एक्साटो टेक्नोलॉजी आईपीओ कल यानी 28 नवंबर से खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 2 दिसंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ खुलने से पहले ग्रे मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। जीएमपी 100 रुपये के करीब पहुंच गया है। बता दें, एक्साटो टेक्नोलॉजी आईपीओ का साइज 37.45 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 23 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 5.60 लाख शेयर जारी करेगी।

क्या है प्राइस बैंड एक्साटो टेक्नोलॉजी आईपीओ का प्राइस बैंड 133 रुपये से 140 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2000 शेयरों पर एक साथ दांव लगाने होंगे। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 2,80,000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना ही होगा।

एंकर निवेशकों के लिए एक्साटो टेक्नोलॉजी आईपीओ 27 नवंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी 10.65 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी।

आईपीओ के लिए GYR Capital Advisors Pvt Ltd को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। वहीं, गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड को मार्केट मेकर बनाया गया है।

क्या है जीएमपी? इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 95 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 67.86 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। ग्रे मार्केट में यही स्थिति बरकरार रही तो कंपनी का आईपीओ 235 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। बता दें, आज का जीएमपी हर 2 लॉट पर 95000 रुपये का फायदा दिखा रहा है।

इस आईपीओ को सबसे कम जीएमपी 75 रुपये प्रति शेयर है। वहीं, सबसे अधिक जीएमपी 95 रुपये प्रति शेयर है।