2 रुपये से 140 रुपये के पार पहुंचा यह छोटकू शेयर, चीन की दिग्गज कंपनी से हुई है साझेदारी

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर 4 नवंबर 2021 को 1.99 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 10 सितंबर 2025 को 143 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने पिछले दिनों चीन की कंपनी झुहाई पिविन न्यू एनर्जी के साथ साझेदारी की है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 03:13 PM
2 रुपये से 140 रुपये के पार पहुंचा यह छोटकू शेयर, चीन की दिग्गज कंपनी से हुई है साझेदारी

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी आई है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर बुधवार को 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 143 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार 4 दिन से तेजी देखने को मिल रही है। चार दिन में कंपनी के शेयर करीब 16 पर्सेंट उछल गए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर ने पिछले दिनों ही चीन की दिग्गज कंपनी झुहाई पिविन न्यू एनर्जी के साथ एक एक्सक्लूसिव रणनीतिक साझेदारी पर दस्तखत किए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग सॉल्यूशंस और सोलर प्रॉडक्ट्स बनाती है।

साझेदारी से कंपनी को होगा यह फायदा
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech Renewable) ने बताया है कि कंपनी ने चीन की दिग्गज कंपनी झुहाई पिविन न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड (पायलट ग्रुप) के साथ एक एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। यह गठजोड़ भारत में एडवांस्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) के टेक्नोलॉजी सपोर्ट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स ग्रिड स्टैबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और 24X7 रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए बेहद अहम है।

7000% से ज्यादा चढ़ गए हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल के शेयर
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में पिछले 4 साल से भी कम में 7000 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर 4 नवंबर 2021 को 1.99 रुपये पर थे। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर 10 सितंबर 2025 को 143 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले 3 साल में 975 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयर 70 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। हालांकि, इस साल अब तक सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में 13 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 205.40 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 97.55 रुपये है।

