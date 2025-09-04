EV company Ola Electric share crash today 8 percent SoftBank sells 10 crore stocks इस कंपनी के बेच दिए गए लगभग 10 करोड़ शेयर, 8% तक टूटा भाव, मचा हड़कंप, ₹63 दाम, Business Hindi News - Hindustan
इस कंपनी के बेच दिए गए लगभग 10 करोड़ शेयर, 8% तक टूटा भाव, मचा हड़कंप, ₹63 दाम

कंपनी के शेयर में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के शेयर आज 63.70 रुपये के इंट्रा डे लो पर आ गए थे। कारोबार के दौरान इसमें 8% तक की गिरावट देखी गई। अब कल शुक्रवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 07:13 PM
Ola Electric shares: भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता ओला इलेक्ट्रिक के शेयर कल शुक्रवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। दरअसल, जापान के सॉफ्टबैंक समूह ने ओला इलेक्ट्रिक में दो महीने में 2.15% हिस्सेदारी बेच दी। खबर है कि जापान की टेक्नोलॉजी और निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रुप ने हाल के कुछ महीनों में ओला इलेक्ट्रिक के लगभग 10 करोड़ शेयर बेचे हैं। इस दौरान कंपनी की हिस्सेदारी में कमी आई है, जबकि ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने लगातार तेजी दिखाई है। इधर, कंपनी के शेयर में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के शेयर आज 63.70 रुपये के इंट्रा डे लो पर आ गए थे। कारोबार के दौरान इसमें 8% तक की गिरावट देखी गई।

क्या है डिटेल

सॉफ्टबैंक ने बताया कि उसकी सहायक कंपनी SVF II OSTRICH (DE) LLC ने ओला इलेक्ट्रिक के कुल 94,943,459 शेयर जुलाई 15, 2025 से लेकर सितंबर 2, 2025 के बीच बेच दिए। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि 2 सितंबर 2025 को हुई बिक्री के दौरान SEBI के अधिग्रहण विनियम की 2% सीमा पार हो गई। यानी इस दिन कंपनी ने नियमों में तय न्यूनतम सीमा से ज्यादा शेयर बेचे।

अगस्त 2024 में आया था IPO

ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2024 में ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के बाद यह सॉफ्टबैंक की पहली हिस्सेदारी बिक्री है। इस बिक्री के बावजूद, सॉफ्टबैंक कंपनी में संस्थापक और अध्यक्ष भाविश अग्रवाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बना हुआ है, जिनके पास जून तिमाही तक 30.02% हिस्सेदारी थी। बता दें कि कंपनी के शेयरों में लिस्टिंग के बाद से ही उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। अगस्त 2024 में IPO के समय शेयर ने ₹76 के भाव से शुरुआत की थी। पहले ही दिन शेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और लगभग एक महीने में यह 52-सप्ताह के उच्चतम ₹123.9 तक पहुंच गया। इसके बाद जुलाई 2025 में यह गिरकर ₹39.6 पर आ गया।

