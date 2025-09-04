इस कंपनी के बेच दिए गए लगभग 10 करोड़ शेयर, 8% तक टूटा भाव, मचा हड़कंप, ₹63 दाम

कंपनी के शेयर में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के शेयर आज 63.70 रुपये के इंट्रा डे लो पर आ गए थे। कारोबार के दौरान इसमें 8% तक की गिरावट देखी गई। अब कल शुक्रवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं।

Ola Electric shares: भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता ओला इलेक्ट्रिक के शेयर कल शुक्रवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। दरअसल, जापान के सॉफ्टबैंक समूह ने ओला इलेक्ट्रिक में दो महीने में 2.15% हिस्सेदारी बेच दी। खबर है कि जापान की टेक्नोलॉजी और निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रुप ने हाल के कुछ महीनों में ओला इलेक्ट्रिक के लगभग 10 करोड़ शेयर बेचे हैं। इस दौरान कंपनी की हिस्सेदारी में कमी आई है, जबकि ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने लगातार तेजी दिखाई है। इधर, कंपनी के शेयर में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के शेयर आज 63.70 रुपये के इंट्रा डे लो पर आ गए थे। कारोबार के दौरान इसमें 8% तक की गिरावट देखी गई।

क्या है डिटेल सॉफ्टबैंक ने बताया कि उसकी सहायक कंपनी SVF II OSTRICH (DE) LLC ने ओला इलेक्ट्रिक के कुल 94,943,459 शेयर जुलाई 15, 2025 से लेकर सितंबर 2, 2025 के बीच बेच दिए। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि 2 सितंबर 2025 को हुई बिक्री के दौरान SEBI के अधिग्रहण विनियम की 2% सीमा पार हो गई। यानी इस दिन कंपनी ने नियमों में तय न्यूनतम सीमा से ज्यादा शेयर बेचे।