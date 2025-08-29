रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा यह शेयर, ₹57 पर आया भाव, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की है कंपनी

कंपनी के शेयर 57.50 रुपये पर आ गए थे। पूरे हफ्ते में इसमें करीब 20% की तेजी दर्ज हुई। निवेशकों की इस दिलचस्पी के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिनमें मजबूत डिलीवरी आंकड़े, सरकारी नीतियों से मिल रहा समर्थन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बढ़ती मांग शामिल हैं।

Ola Electric shares: ओला इलेक्ट्रिक के शेयर इन दिनों लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर में आज शुक्रवार को भी 5% तक की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयर 57.50 रुपये पर आ गए थे। पूरे हफ्ते में इसमें करीब 20% की तेजी दर्ज हुई। निवेशकों की इस दिलचस्पी के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिनमें मजबूत डिलीवरी आंकड़े, सरकारी नीतियों से मिल रहा समर्थन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बढ़ती मांग शामिल हैं।

ये भी हैं तेजी की वजह ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में आई इस तेजी की मुख्य वजह कंपनी की मजबूत बिक्री और डिलीवरी के आंकड़े हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़ती मांग और ग्राहकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया से कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है।