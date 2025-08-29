EV company Ola Electric Mobility shares surge 20 percent this week on PLI boost GST buzz रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा यह शेयर, ₹57 पर आया भाव, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की है कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़EV company Ola Electric Mobility shares surge 20 percent this week on PLI boost GST buzz

रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा यह शेयर, ₹57 पर आया भाव, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की है कंपनी

कंपनी के शेयर 57.50 रुपये पर आ गए थे। पूरे हफ्ते में इसमें करीब 20% की तेजी दर्ज हुई। निवेशकों की इस दिलचस्पी के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिनमें मजबूत डिलीवरी आंकड़े, सरकारी नीतियों से मिल रहा समर्थन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बढ़ती मांग शामिल हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 12:07 PM
share Share
Follow Us on
रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा यह शेयर, ₹57 पर आया भाव, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की है कंपनी

Ola Electric shares: ओला इलेक्ट्रिक के शेयर इन दिनों लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर में आज शुक्रवार को भी 5% तक की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयर 57.50 रुपये पर आ गए थे। पूरे हफ्ते में इसमें करीब 20% की तेजी दर्ज हुई। निवेशकों की इस दिलचस्पी के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिनमें मजबूत डिलीवरी आंकड़े, सरकारी नीतियों से मिल रहा समर्थन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बढ़ती मांग शामिल हैं।

ये भी हैं तेजी की वजह

ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में आई इस तेजी की मुख्य वजह कंपनी की मजबूत बिक्री और डिलीवरी के आंकड़े हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़ती मांग और ग्राहकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया से कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है।

ओला इलेक्ट्रिक ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजों को सूचित किया था कि उसे ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के तहत पात्रता मूल्यांकन आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह सर्टिफिकेट कंपनी के जनरेशन 3 एस1 स्कूटर पोर्टफोलियो के सभी सात मॉडलों पर लागू होता है, जो इसकी आधी से ज़्यादा बिक्री का योगदान देते हैं। इस मान्यता के साथ, ओला के अब जनरेशन 2 और जनरेशन 3 दोनों लाइनअप पीएलआई-प्रमाणित हो गए हैं।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।