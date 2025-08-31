EV Company Ola Electric Mobility Ltd Share Price jumped 14 percent last week stock may hit 70 rupee EV कंपनी का शेयर ₹54 पर आया, 1 हफ्ते में 14% की तेजी, एक्सपर्ट को उम्मीद ₹70 तक जाएगा भाव, Business Hindi News - Hindustan
EV कंपनी का शेयर ₹54 पर आया, 1 हफ्ते में 14% की तेजी, एक्सपर्ट को उम्मीद ₹70 तक जाएगा भाव

Ola Electric Mobility Ltd Share Price: बीते हफ्ते जिन कंपनियों के शेयरों में बाजार की बिकवाली के बीच तूफानी तेजी देखने को मिली थी उसमें ओला इलेक्ट्रिक एक है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते हफ्ते 14 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 03:55 PM
Ola Electric Mobility Ltd Share Price: बीते हफ्ते जिन कंपनियों के शेयरों में बाजार की बिकवाली के बीच तूफानी तेजी देखने को मिली थी उसमें ओला इलेक्ट्रिक एक है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते हफ्ते 14 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी। शुक्रवार को मार्केट की क्लोजिंग के टाईम पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के शेयरों का भाव बीएसई में 1.53 प्रतिशत की तेजी के साथ 54.02 रुपये के लेवल पर था। बता दें, इस EV कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी की उम्मीद एक्सपर्ट्स कर रहे हैं।

क्यों आई तेजी

लगातार बिकवाली का शिकार रहा यह स्टॉक बीते हफ्ते निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल रहा। इसके पीछे की वजह पीएलआई सर्टिफिकेशन है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि Gen 3 स्कटूर पोर्टफोलियो को पीएलआई सर्टिफिकेशन मिल गया है। बता दें, एक्सचेंज को ओला ने सोमवार को मार्केट के बंद होने के बाद यह जानकारी दी थी।

70 रुपये तक जाने की उम्मीद

इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्टॉक 70 रुपये के लेवल तक जा सकता है। जोकि शुक्रवार की क्लोजिंग की तुलना में करीब 30 प्रतिशत अधिक है।

कंपनी की फाइनेंशियस कंडीशन कैसी?

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने बताया है कि उनका नेट लॉस पहली तिमाही में 428 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में कंपनी का नेट लॉस 870 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 347 करोड़ रुपये रहा था।

सालाना आधार पर ओला इलेक्ट्रिक का रेवन्यू 49.60 प्रतिशत की गिरावट के बाद 828 करोड़ रुपये रहा था। बीते वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर में यह 1644 करोड़ रुपये रहा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें।)

