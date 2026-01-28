Hindustan Hindi News
EU-India Deal: निर्यात होगा दोगुना, लाखों नए रोजगार के अवसर, ये चीजें होंगी सस्ती

EU-India Deal: समझौते के लागू होने पर यूरोप से आने वाली लग्जरी कारें, चॉकलेट, शराब, वाइन, बिना तैयार हुए हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक सामान सस्ते होंगे। वोक्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी यूरोपीय कारें भारतीय बाजार में सस्ती होंगी।

Jan 28, 2026 05:28 am ISTDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
अरुण चट्ठा

EU-India Deal: भारत -यूरोपीय संघ (EU) ने मुक्त व्यापार समझौता आधुनिक और नियम-आधारित व्यापार साझेदारी के रूप में तैयार किया है, जो मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच दोनों पक्षों को और करीब लाएगा। समझौते के लागू होने पर यूरोप से आने वाली लग्जरी कारें, चॉकलेट, शराब, वाइन, बिना तैयार हुए हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक सामान सस्ते होंगे।

समझौते के तहत भारत के 99 फीसदी से ज्यादा निर्यात को यूरोपीय संघ से जुड़े बाजारों पहुंच मिलेगी। वहीं, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। भारतीय कारोबारियों खासकर छोटे और मझोले उद्यमियों (एमएसएमई) को लंबे समय के लिए स्थिर और भरोसेमंद बाजार मिलेगा। इससे वह यूरोप की आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बन सकेंगे और निवेश की बेहतर योजना बना पाएंगे।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “इससे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा और मेक इन इंडिया को नई ताकत मिलेगी। देश में छोटे-मझोले उद्योगों को समझौते से व्यापक स्तर पर लाभ होगा। भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी तेजी से पैदा होंगे।”

बताया जा रहा है कि भारत को यूरोपीय बाजार में 97 फीसदी टैरिफ लाइनों पर प्राथमिकता मिलेगी, जो व्यापार मूल्य के हिसाब से 99.5 फीसदी है। समझौते के लागू होने पर करीब 70 फीसदी उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा, चमड़ा, जूते, चाय, कॉफी, मसाले, खिलौने, खेल का सामान, रत्न-आभूषण और समुद्री उत्पाद शामिल हैं।

कोटा सिस्टम के जरिए कम होगा कर

कुछ खास वस्तुओं पर कोटा सिस्टम के तहत कर कम किया जाएगा। इससे करीब 2.87 लाख करोड़ रुपये के ऐसे निर्यात को सीधा फायदा मिलेगा, जिन पर अभी यूरोप में चार से 26 फीसदी तक कर लगता है। भारत यूरोपीय संघ के 92 फीसदी से ज्यादा उत्पादों पर कर में राहत देगा, जिससे हाई-टेक मशीनरी और आधुनिक तकनीक भारत में सस्ती मिलेगी और उद्योगों की लागत घटेगी।

भारी-भरकम शुल्क घटाए जाएंगे

समझौते के तहत कई औद्योगिक उत्पादों पर भारी-भरकम शुल्क घटाए जाएंगे। जैसे कारों पर आयात 110 से घटाकर 10 फीसदी किया जाएगा (सीमित कोटा के साथ)। इससे वोक्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी यूरोपीय कारें भारतीय बाजार में सस्ती होंगी। मशीनरी, केमिकल्स और दवाइयों पर लगने वाले अधिकतर शुल्क पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। विमान, मेडिकल उपकरण, प्लास्टिक और स्टील जैसे क्षेत्रों को भी बड़ा फायदा मिलेगा।

समझौते के अहम पहलू

संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित : सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि संवेदनशील क्षेत्रों और ग्रामीण आजीविका पर कोई बुरा असर न पड़े। साथ ही, यूरोप के बड़े और महंगे दाम वाले बाजार में भारतीय उत्पादों के विस्तार का रास्ता खुलेगा।

सेवा क्षेत्र को बड़ी मजबूती: इस समझौते में सेवाओं के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता मिली है। एक नया और भविष्य के अनुरूप मोबिलिटी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिससे भारतीय कुशल पेशेवरों को दुनियाभर में ज्यादा अवसर मिल सकेंगे।

भविष्य की ओर बड़ा कदम : यह समझौता भारत के लिए भविष्य का द्वार खोलने वाला बताया जा रहा है। इससे देश में बड़ी नौकरियां पैदा होंगी, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और भारत एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी कौशल केंद्र के रूप में और मजबूत होगा।

किसानों और खेती को मजबूती: चाय, कॉफी, मसाले, अंगूर, खीरा, प्याज, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड जैसे कृषि उत्पादों को यूरोप में बेहतर बाजार मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। डेयरी, अनाज और कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है।

यूरोप से आने वाले उत्पादों पर कम होगा टैक्स

उत्पाद 2024 का निर्यात (यूरो में) वर्तमान टैक्स समझौते के बाद टैक्स

मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण 16.3 बिलियन 44% तक करीब सभी पर 0%

विमान और स्पेसक्राफ्ट 6.4 बिलियन 11% तक करीब सभी पर 0%

ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण 3.4 बिलियन 27.5% तक 90% उत्पादों पर 0%

प्लास्टिक 2.2 बिलियन 16.5% तक करीब सभी पर 0%

मोती, कीमती पत्थर और धातु 2.1 बिलियन 22.5% तक 20% पर 0%, 36% पर टैक्स में कटौती

केमिकल 3.2 बिलियन 22% तक लगभग सभी पर 0%

मोटर वाहन (कारें आदि) 1.6 बिलियन 110% 10% (2.5 लाख वाहन/वर्ष की सीमा)

लोहा और स्टील 1.5 बिलियन 22% तक लगभग सभी पर 0%

दवाइयां (फार्मास्यूटिकल्स) 1.1 बिलियन 11% लगभग सभी पर 0%

यूरोपीय कृषि और फूड प्रोडक्ट्स भी होंगे सस्ते

उत्पाद वर्तमान टैक्स समझौते के बाद टैक्स

वाइन 150% 20% (प्रीमियम), 30% (मीडियम)

शराब (स्पिरिट्स) 150% तक 40%

बीयर 110% 50%

ऑलिव ऑयल, मार्जरीन और अन्य वेजिटेबल ऑयल 45% तक 0%

कीवी और नाशपाती 33% 10% (कोटा के अंदर)

फ्रूट जूस और नॉन-अल्कोहलिक बीयर 55% तक 0%

प्रोसेस्ड फूड (ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, चॉकलेट, पेट फूड आदि) 50% तक 0%

भेड़ का मांस 33% 0%

सॉसेज और अन्य मीट प्रोडक्ट्स 110% तक 50%

